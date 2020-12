Сезон 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Паралимпиада-2012 2010/2011 Турнир ЕВРО-2011 U-21 Примера ЧМ-2014 Серия А Бундеслига Кубок Сантьяго Бернабеу Российская Премьер-лига Кубок UA-Футбол Кубок английской Лиги Кубок Италии Лига Чемпионов Лига Европы Английская Премьер-лига Паралимпиада-2012 Первая лига Контрольный матч сборных Чемпионат Украины Кубок Содружества Суперкубок Украины Кубок Украины Мемориал Гранаткина ЧЕ-2012 Раунд Матч 28.11.2020. Завышенные ожидания. Динамо - Ворскла 2:0 24.11.2020. Печальная реальность. Динамо - Барселона 0:4 08.11.2020. Все ради интриги в чемпионате. Динамо - Шахтер 0:3 03.11.2020. Дерьмо случается. Шахтер - Боруссия М 0:6 31.10.2020. Удача или класс? Днепр-1 - Динамо 1:2 30.10.2020. Холодный душ. Заря - Брага 1:2 27.10.2020. Шахтер - Интер 24.10.2020. Осторожность не порок. Шахтер - Ворскла 1:1 24.10.2020. Не малой кровью. Динамо - Александрия 1:0 20.10.2020. Слишком много для такой игры? Динамо - Ювентус 0:2 13.10.2020. Поздравления от сине-желтых. Украина - Испания 1:0 10.10.2020. Третье поражение, хоть и не безнадежное. Украина - Германия 1:2 09.10.2020. Попытка запрыгнуть в последний вагон. U-21. Украина - Румыния 1:0 04.10.2020. Без риска, но с желанием. Динамо - Заря 1:1 29.09.2020. Лига Чемпионов возвращается. Динамо - Гент 3:0 27.09.2020. Не без интриги. Шахтер - Олимпик 2:0 15.09.2020. Первый шаг к групповому этапу. Динамо - АЗ 2:0 11.09.2020. Динамо - Десна 02.09.2020. Как Колос презентовал обновленный стадион и Евгения Селезнева 21.08.2020. Дебютний розгром під акомпанемент протесту. Олімпік – Динамо 1:4 05.08.2020. Награда за настойчивость. Шахтер - Вольфсбург 3:0 29.07.2020. Историческое событие. Колос - Мариуполь 1:0 19.07.2020. Без коментарів. Колос - Динамо 2:0 04.07.2020. Не принципиальное Классико. Динамо - Шахтар 2:3 27.06.2020. Смиренные нули. Шахтер - Заря 0:0 06.06.2020. За два шага до чемпионства. Шахтер - Десна 3:2 11.03.2020. Трудный путь к финалу. Динамо - Александрия 1:0 12.12.2019. История позора. Динамо - Лугано 1:1 08.12.2019. Без голов, но с эмоциями. Мариуполь - Львов 0:0 08.12.2019. Победа сильнейшего? Динамо - Заря 1:2 01.12.2019. С надрывом. Олимпик - Динамо 1:3 24.11.2019. По привычке. Динамо - Мариуполь 3:0 09.11.2019. Мариуполь - Карпаты 03.11.2019. День открытых дверей. Динамо - Львов 4:0 30.10.2019. По кубковому сценарию. Динамо - Шахтер 2:1 20.10.2019. Маленькими кроками. Динамо - Олександрія 1:0 14.10.2019. Ми їдемо на Євро! Україна - Португалія 2:1 12.10.2019. Черноморец - Металлист 1925 29.09.2019. Мариуполь - Десна 25.09.2019. Интрига до последних минут. Мариуполь - Динамо 0:1 19.09.2019. И на киевское улице праздник. Динамо - Мальме 1:0 15.09.2019. Щелчок по носу. Динамо - Десна 1:2 15.09.2019. Мировая имени Худжамова. Мариуполь - Олимпик 1:1 10.09.2019. Африканские уроки. Украина - Нигерия 2:2 26.08.2019. Камбек с неудачным финалом. Днепр-1 - Львов 2:3 24.08.2019. Заход на второй круг. Динамо - Олимпик 1:1 15.08.2019. Поучительный голландский вояж. АЗ - Мариуполь 4:0 13.08.2019. Динамо - Брюгге 10.08.2019. Возвращение к началу. Динамо - Шахтер 1:2 30.07.2019. Лунин, Реал, Бавария, Тоттенхэм. Фоторепортаж с Audi Cup 07.06.2019. Возможно, лучший матч в истории сине-желтых. Украина - Сербия 5:0 30.05.2019. Самый важный камбек сезона. Мариуполь - Заря 3:1 26.05.2019. Новая форма приносит удачу. Динамо - Львов 2:1 18.05.2019. Contra spem spero! Динамо - Мариуполь 2:1 11.05.2019. Финальный провал. Динамо - Заря 1:1 04.05.2019. Каждому свое. Динамо - Александрия 1:1 28.04.2019. В гостях как дома. Мариуполь - Шахтер 0:1 24.04.2019. Без фантазии. Динамо - Шахтер 0:0 17.04.2019. Без пяти минут сенсация. Днепр-1 - Шахтер 0:2 13.04.2019. Не все так однозначно. Мариуполь - Динамо 0:1 18.03.2019. Шевченко кличе під прапори. Перше тренування збірної України в 2019-му 17.03.2019. Киевский уровень. Динамо - Олимпик 2:1 14.03.2019. Это какой-то позор. Динамо - Челси 0:5 10.03.2019. Отдушина после Челси. Динамо - Арсенал-Киев 4:0 25.02.2019. Катком по ожиданиям. Динамо - Заря 5:0 21.02.2019. Традиционная греческая победа. Динамо - Олимпиакос 1:0 03.12.2018. Раз пенальти, два пенальти. Динамо - Черноморец 2:0 29.11.2018. Неудача, но не катастрофа. Ворскла - Арсенал 0:3 13.11.2018. Открытая тренировка сборной Украины 11.11.2018. Показательная казнь. Динамо - Мариуполь 4:0 08.11.2018. Приятная неожиданность. Динамо - Ренн 3:1 04.11.2018. Черноморец - Заря 31.10.2018. Кубковый колорит. Минай - Динамо 1:3 28.10.2018. Ничего неожиданного. Динамо - Львов 0:1 23.10.2018. Шахтер - Манчестер Сити 07.10.2018. Динамо - Олимпик 1:0. Превозмогая все невзгоды 30.09.2018. Красные огни дерби. Арсенал-Киев - Динамо 0:1 09.09.2018. Везет тому, кто везет. Украина - Словакия 1:0 04.09.2018. Фотоотчет с открытой тренировки сборной Украины 02.09.2018. Беспомощность киевлян. Динамо - Карпаты 0:2 28.08.2018. Круглые нули. Динамо - Аякс 0:0 18.08.2018. До и после Цыганкова. Динамо - Александрия 1:0 14.08.2018. Первый соперник пройден. Динамо - Славия 2:0 03.08.2018. Тенденция стает традицией. Динамо - Шахтер 1:0 21.07.2018. В предвкушении новых битв. Шахтер - Динамо 0:1 18.07.2018. Открытая тренировка Динамо в новой форме 26.05.2018. Финал как история. Реал - Ливерпуль 3:1 25.05.2018. Финал Лиги Чемпионов: Тренировка Ливерпуля 25.05.2018. Финал Лиги Чемпионов: Открытая тренировка Реала 24.05.2018. Женский финал Лиги Чемпионов. Вольфсбург - Лион 1:4 19.05.2018. Компенсация. Динамо - Шахтер 2:1 09.05.2018. Больше, чем победа. Динамо - Шахтер 0:2 20.04.2018. Юниорский ЧМ по хоккею. Украина - Румыния 6:0 18.04.2018. Юниорский ЧМ по хоккею. Украина - Венгрия 4:3 18.04.2018. Днепр-1 - Динамо 1:4. Без неожиданностей 14.04.2018. Юниорский ЧМ по хоккею. Украина - Япония 0:1 07.04.2018. Удар по амбициям. Динамо - Заря 4:0 18.03.2018. Троща. Динамо - Ворскла 4:0 15.03.2018. Гладиаторы остались в Риме. Динамо - Лацио 0:2 11.03.2018. Пример минимализма. Динамо - Верес 1:0 04.03.2018. Характерный футбол. Динамо - Заря 3:2 22.02.2018. Валидол. Динамо - АЕК 0:0 21.02.2018. Дрессировка волков. Шахтер - Рома 2:1 18.02.2018. Скромно и с долей риска. Динамо - Олимпик 1:0 17.02.2018. Полтавский характер. Ворскла - Верес 1:0 09.12.2017. Никто не хотел уступать. Черноморец - Зирка 3:3 06.12.2017. Остановить Гвардиолу. Шахтер - Манчестер Сити 2:1 03.12.2017. И никаких принципов. Динамо - Мариуполь 5:1 03.12.2017. Полтавское превосходство. Ворскла - Александрия 3:1 02.12.2017. Красно-желтые разборки. Черноморец - Заря 1:1 02.12.2017. Победа на классе. Шахтер - Верес 2:0 29.11.2017. Обмен любезностями. Ворскла - Мариуполь 1:2 29.11.2017. Снежная битва. Десна - Динамо 0:2 19.11.2017. Крейсерский ход. Черноморец - Олимпик 2:1 10.11.2017. Когда одного старания мало. U-21. Украина - Англия 0:2 05.11.2017. Долгожданный вкус победы. Динамо - Ворскла 2:1 01.11.2017. Тропинка в весну. Шахтер - Фейеноорд 3:1 30.10.2017. А в Одессе сухо. Черноморец - Мариуполь 0:0 25.10.2017. Новое - хорошо забытое старое. Днепр-1 - Черноморец 0:0 25.10.2017. Полтавская твердость. Ворскла - Олимпик 2:0 22.10.2017. Полное взаимопонимание. Динамо - Шахтер 0:0 21.10.2017. Бессилие команды Сачко. Ворскла - Карпати 0:1 19.10.2017. По старой схеме. Динамо - Янг Бойз 2:2 15.10.2017. Неудержимые. Черноморец - Динамо 2:1 10.10.2017. Отбор к молодежному Евро. Украина - Нидерланды 1:1 09.10.2017. Первый провал Шевченко-тренера. Украина - Хорватия 0:2 08.10.2017. Украина - Хорватия. Последние приготовления 02.10.2017. Всі в зборі. Відкрите тренування збірної України 01.10.2017. Сачко не остановить. Черноморец - Ворскла 0:3 01.10.2017. Скромное превосходство. Шахтер - Карпаты 2:0 24.09.2017. Тактическая ничья. Ворскла - Заря 1:1 17.09.2017. Подножка лидеру. Черноморец - Шахтер 0:0 13.09.2017. Хорошее начало - уже полдела. Шахтер - Наполи 2:1 10.09.2017. Начало эры без Ярмоленко. Динамо - Александрия 3:0 09.09.2017. Новое - хорошо забытое старое. Шахтер - Заря 3:1 05.09.2017. С небес на землю. Исландия - Украина 2:0 02.09.2017. Лучшая при Шевченко. Украина - Турция 2:0 01.09.2017. Напередодні битви. Тренування збірної України 20.08.2017. Крадущаяся Полтава. Ворскла - Мариуполь 1:0 19.08.2017. Переоцененные возможности. Шахтер - Олимпик 2:0. 19.08.2017. Кризис по правому борту. Черноморец - Верес 0:1 06.08.2017. Постшвейцарский синдром. Ворскла - Динамо 0:0 29.07.2017. Достойно и интригующе. Сталь - Шахтер 1:2 29.07.2017. Тотальное преимущество. Динамо - Карпаты 5:0 29.07.2017. Быть бы ненастью, да дождь помешал. Ворскла - Зирка 2:1 27.07.2017. С дебютом! Олимпик - ПАОК 1:1 26.07.2017. Хацкевич одобряет. Динамо - Янг Бойз 3:1 22.07.2017. Шахтер - Динамо 0:1. Не так сталося, як гадалося 18.07.2017. Первые испытания Хацкевича. Динамо - Черноморец 2:1 18.07.2017. Легкий старт. Ворскла - Шахтер 0:3 15.07.2017. Суперкубковые зарисовки. Шахтер - Динамо 2:0 14.07.2017. Первый блин не комом. Жемчужина-Николаев 2:1 09.06.2017. Золотая Жемчужины. Награждение чемпиона Второй лиги 02.06.2017. Ориентир - Тампере. Открытая тренировка сборной Украины 31.05.2017. Show Must Go On? Днепр - Волынь 1:0 27.05.2017. Жертвы обстоятельств. Ворскла - Днепр 1:0 26.05.2017. Выстраданная. Шахтер - Динамо 2:3 26.05.2017. Бронзовый отлив. Черноморец - Заря 0:1 24.05.2017. Еще один к коллекции. Аякс - МЮ 0:2 21.05.2017. Динамо - Заря 1:2. Победа на характере 20.05.2017. Кто здесь лидер? Сталь - Днепр 0:1 17.05.2017. Что и требовалось доказать. Шахтер - Динамо 1:0 14.05.2017. Днепр - Карпаты 2:3. Молодо-зелено 14.05.2017. Оцените простоту игры. Ворскла - Зирка 1:1 13.05.2017. День рождения - грустный праздник. Олимпик - Динамо 2:1 07.05.2017. Утешительный разгром. Динамо - Александрия 6:0 06.05.2017. Последний штрих чемпионства. Шахтер - Заря 3:2 03.05.2017. Коса на камень. Монако - Ювентус 0:2 02.05.2017. Роналду-разрушитель. Реал - Атлетико 3:0 30.04.2017. Золотодобыча. Шахтер - Александрия 1:0 30.04.2017. Под диктовку Ярмоленко. Черноморец - Динамо 1:4 29.04.2017. Кто в группе хозяин. Ворскла - Сталь 2:0 21.04.2017. Стопроцентная капитуляция. Динамо - Шахтер 0:1 19.04.2017. Великолепная четверка. Фоторепортаж по итогам 1/4 Лиги Чемпионов 15.04.2017. Ничейные тенденции. Днепр - Сталь 0:0 15.04.2017. Назло атаке. Ворскла - Карпаты 0:0 11.04.2017. Еще один кошмар. Ювентус - Барселона 3:0 09.04.2017. Прерванный рекорд. Шахтер - Черноморец 1:2 09.04.2017. Первые плоды тактической революции. Динамо - Олимпик 4:0 08.04.2017. Жемчужина - Рух 2:1. Результат на первом месте 08.04.2017. Украина - Бельгия 1:0. Хорошее начало - уже полдела 01.04.2017. Днепр - Зирка 1:0 Кому победа необходимее 01.04.2017. Ворскла - Волынь 2:0. Полтавская стойкость 31.03.2017. Николаев - Полтава 0:1. Репетиция перед Шахтером 18.03.2017. Без мотивации. Ворскла - Зирка 0:0 17.03.2017. Динамо - Черноморец 2:1. Возвращаться на круги своя 17.03.2017. Днепр - Карпаты 0:0. Без права на ошибку 17.03.2017. Шахтер - Олимпик 1:1. Настоящее дерби 12.03.2017. Заря - Шахтер 1:2. Место встречи изменить можно 11.03.2017. Черноморец - Сталь 0:1. Через призму будущих баталий 11.03.2017. Олимпик - Ворскла 3:2. Впечатляющий камбэк 08.03.2017. Очевидное и невероятное. Барселона - ПСЖ 6:1 04.03.2017. Днепр - Черноморец 1:1. История классических ошибок 04.03.2017. Динамо - Олимпик 1:0. Туз в рукаве 26.02.2017. Согласно рангов. Черноморец - Карпаты 1:0 26.02.2017. Неожиданные трудности. Шахтер - Ворскла 2:1 23.02.2017. Шахтер - Сельта 0:2. Свободное падение 28.01.2017. Украина - Испания 1:1. Ничья как победа 08.12.2016. Заря - МЮ 0:2. Уроки английского 07.12.2016. Дьяволы в Одессе 06.12.2016. Утешительный рекорд. Динамо - Бешикташ 6:0 03.12.2016. Ворскла - Динамо 2:2. В лучших традициях зимнего футбола 30.11.2016. Побеждает тот, кто больше хотел. Днепр - Ворскла 1:0 27.11.2016. Днепр - Шахтер 0:2. Где-то завистливо вздыхает Луческу 26.11.2016. Сталь - Ворскла 0:1. Кадры решают все 20.11.2016. Ворскла - Днепр 1:2. Явление Лучкевича народу 19.11.2016. Динамо - Сталь 2:1. Победное настроение 19.11.2016. Поражение поражению рознь. Шахтер - Карпаты 2:1 15.11.2016. Украина - Сербия 2:0. Хорошо то, что хорошо заканчивается 12.11.2016. Одесские традиции. Украина - Финляндия 1:0 11.11.2016. Последние приготовления. Тренировка Украины перед матчем с финнами 08.11.2016. Снова вместе. Открытая тренировка сборной Украины 06.11.2016. Еврокубковое послевкусие. Черноморец - Заря 0:0 06.11.2016. В плену истории. Днепр - Динамо 1:2 05.11.2016. Тяжелое бремя лидерства. Десна - Ильичевец 3:1 03.11.2016. Заря - Фейеноорд 1:1. Утешительная ничья? 30.10.2016. Ничейное дерби. Сталь - Днепр 1:1 29.10.2016. На разных полюсах. Динамо - Карпаты 4:1 26.10.2016. Снег, перестройка, реванш. Динамо - Заря 5:2 19.10.2016. Где найти мотивацию? Динамо - Бенфика 0:2 16.10.2016. Николаев - Верес 1:2 15.10.2016. Торжество справедливости. Черноморец - Динамо 1:1 09.10.2016. Украина - Косово 3:0. Доказанное превосходство 02.10.2016. Динамо - Зирка 2:0. Тотальное преимущество - скромная реализация 02.10.2016. Николаев - Гелиос 0:0 01.10.2016. Сталь - Черноморец 1:2. Игра настроений 01.10.2016. Днепр - Александрия 1:4. Чтобы сказку сделать болью 01.10.2016. Ворскла - Олимпик 1:2. И двух ошибок достаточно 01.10.2016. Никополь-НПГУ - Ильичевец-2 25.09.2016. Скрытый потенциал. Черноморец - Днепр 0:0 18.09.2016. Динамо - Заря 0:1. Подарки Мунтяну и ликование Вернидуба 18.09.2016. Ворскла - Шахтер 0:1. Результат на первом месте 17.09.2016. Секреты Друди. Днепр - Зирка 0:1 15.09.2016. Канарейки в лапах у кота. Заря - Фенербахче 1:1 13.09.2016. Итальянский синдром. Динамо - Наполи 1:2 11.09.2016. Ворскла - Волынь 2:1 09.09.2016. Шахтер - Динамо 1:1. Бойцовский клуб 05.09.2016. Украина - Исландия 1:1. Категоричный компромисс 03.09.2016. Реал Фарма - Судостроитель 2:1. 29.08.2016. Начало новой главы. Первая тренировка сборной Украины под руководством Шевченко 27.08.2016. Динамо - Ворскла 0:2. Наказание за самоуверенность 26.08.2016. Днепр - Заря 2:0. Обычная месть 21.08.2016. Сухой день. Ворскла - Сталь 0:0 20.08.2016. По ранее утвержденному плану. Динамо - Волынь 2:1 14.08.2016. Сталь - Динамо 1:2. Простые сложности чемпиона 14.08.2016. Черноморец - Олимпик 3:0. Три веских аргумента Бабича 13.08.2016. Днепр - Ворскла 1:1. Наперекор всему 07.08.2016. Ворскла - Карпаты 1:1. Мир ради мира 06.08.2016. Новые реалии. Динамо - Днепр 1:0 06.08.2016. Капитуляция Кварцяного. Сталь - Волынь 1:0 05.08.2016. Танцював і не вклонився. Ворскла - Локомотива 2:3 31.07.2016. Первые разочарования. Днепр - Сталь 1:1 24.07.2016. Молодые ветра. Днепр - Волынь 5:0 23.07.2016. Динамо - Александрия 5:1. Металлургический бенефис 23.07.2016. Ворскла - Черноморец 1:0. Программа минимум 16.07.2016. Начало новой главы. Шахтер - Динамо 1:1 (по пен. 3:4) 10.07.2016. Новая страница истории. Португалия - Франция 1:0 28.06.2016. Полуфинал Чемпионата среди аматоров. Врадиевка - Балканы 0:2 25.06.2016. Полуфинал аматорского Чемпионата. Балканы - Врадиевка 1:1 22.06.2016. Прощальний матч Златана. Бельгия - Швеция 0:1 21.06.2016. Украина - Польша 0:1. Отмучились 21.06.2016. Украина - Польша 0:1. Финальный аккорд провального выступления 16.06.2016. Украина - Северная Ирландия 0:2. Конец мучениям 16.06.2016. Украина - Северная Ирландия 0:2. Пора домой 15.06.2016. Тренировка сборной Украины перед Северной Ирландией 15.06.2016. Подготовка команды Фоменко к матчу с Северной Ирландией 13.06.2016. Евро-2016. День четвертый. Лучшие кадры 12.06.2016. Германия - Украина 2:0. Первый блин комом 11.06.2016. Разведка местности. Открытая тренировка Украины в Лилле 01.06.2016. Финальный аккорд. Николаев - Десна 3:1 27.05.2016. Непутевая молодежь. Украина - Македония 0:2 21.05.2016. Аматорский чемпионат. Врадиевка - Таврия-Скиф 2:1 15.05.2016. Днепр - Олимпик 1:1. Осечка в пользу фаворита 15.05.2016. Ворскла - Александрия 0:1. Побеждает сильнейший? 14.05.2016. Говерла - Волынь 1:4. Здравствуй и прощай 14.05.2016. Металлист - Динамо 1:4. Save FCMK 11.05.2016. Битва за престиж. Николаев - Горняк-Спорт 2:0 11.05.2016. Исторический прорыв. Заря - Днепр 2:0 08.05.2016. Карпаты - Шахтер 1:2. Битва за престиж 30.04.2016. Днепр - Сталь 2:0. Без остановок 30.04.2016. Металлист - Олимпик 1:0. Осторожность - залог успеха 30.04.2016. Говерла - Заря 0:4. Вся щедрость Закарпатья 30.04.2016. Ворскла - Карпаты 3:0. Инстинкт победителя 29.04.2016. Николаев - Горняк 0:3 28.04.2016. Интрига превыше всего. Шахтер - Севилья 2:2 24.04.2016. Заря - Волынь 1:1. Матч упущенных возможностей 24.04.2016. Александрия - Днепр 0:4. Достаточно и одной ошибки 24.04.2016. Чемпионская игра. Динамо - Ворскла 1:0 23.04.2016. Чемпионат среди аматоров. Таврия-Скиф - Врадиевка 1:0 23.04.2016. Сталь - Металлист 0:0. Не все решают кадры 23.04.2016. Карпаты - Говерла 3:0. Когда не остается вопросов 20.04.2016. Днепр - Заря 1:0. Обмен любезностями 17.04.2016. Полтавское наступление. Ворскла - Черноморец 2:0 16.04.2016. Авангард (Каховка) - Врадиевка 0:2 16.04.2016. Говерла - Динамо 0:2. Дежавю 16.04.2016. Днепр - Металлист 5:0. Вопреки традициям 10.04.2016. Динамо - Волынь 3:0. Чемпионский экспресс 10.04.2016. Заря - Днепр 1:2. V - значит вендетта 10.04.2016. Карпаты - Александрия 2:2. С мыслями о еврокубках 10.04.2016. В голландском стиле. Сталь - Шахтер 3:3 06.04.2016. По отработанной схеме. Днепр - Сталь 4:1 03.04.2016. Когда одного старания мало. Говерла - Олимпик 0:2 02.04.2016. Продолжение традиций. Николаев - Гелиос 2:0 02.04.2016. Несломленные. Ворскла - Сталь 0:0 02.04.2016. Фундаментальные различия в классе. Заря - Карпаты 4:1 28.03.2016. Игра на результат. Украина - Уэльс 1:0 20.03.2016. Магия Арены-Львов. Карпаты - Днепр 0:1 20.03.2016. Когда порядок не бьет класс. Динамо - Заря 1:0 19.03.2016. Скандальная победа. Сталь - Говерла 1:0 19.03.2016. Отголоски былых баталий. Металлист - Ворскла 0:3 15.03.2016. Погоня за малым. Манчестер Сити - Динамо 0:0 13.03.2016. Ужгородская неожиданность. Говерла - Металлист 1:0 13.03.2016. Большая днепровская волна. Днепр - Шахтер 4:1 12.03.2016. Ошибки молодости. Заря - Черноморец 4:0 11.03.2016. Надломленные, но не поверженные. Карпаты - Динамо 1:2 10.03.2016. На своем поле и кочки помогают. Шахтер - Андерлехт 3:1 10.03.2016. Львовский оптимизм. Шахтер - Андерлехт 3:1 06.03.2016. Харьковский ноктюрн. Металлист - Волынь 3:0 05.03.2016. И двух ошибок достаточно. Динамо - Днепр 2:0 05.03.2016. Классика боевой ничьи. Черноморец - Карпаты 0:0 02.03.2016. Неоспоримое превосходство. Ворскла - Шахтер 0:4 01.03.2016. Настойчивость - залог успеха. Сталь - Днепр 0:3 01.03.2016. В гостях, как дома. Александрия - Динамо 1:1 24.02.2016. Разбитые мечты. Динамо - Манчестер Сити 1:3 16.02.2016. Кубок Приднепровья. Врадиевка - Энергия 12.02.2016. Кубок Приднепровья. Горняк - Врадиевка 2:0 11.02.2016. Зимние старты. ФК Врадиевка - как открытие Кубка Приднепровья 10.12.2015. Возвращение команды. Днепр - Русенборг 3:0 09.12.2015. З перемогою, любі динамівці. Динамо - Маккаби 1:0 06.12.2015. Денег нет, зато сами золото. Металлист - Черноморец 2:2 05.12.2015. Переломный момент. Ворскла - Заря 0:2 05.12.2015. Крутой поворот. Говерла - Александрия 1:2 05.12.2015. Свободное падение. Днепр - Волынь 0:1 30.11.2015. Форсирование Днепра. Днепр - Ворскла 0:2 29.11.2015. Без намека на интригу. Говерла - Шахтер 1:6 29.11.2015. Зимний футбол. Динамо - Черноморец 2:1 28.11.2015. Подарок тренеру. Карпаты - Олимпик 4:1 28.11.2015. Волевой реванш. Заря - Сталь 2:1 25.11.2015. Шахтер - Реал в лицах 25.11.2015. Ты мне - я тебе. Шахтер - Реал 3:4 24.11.2015. Не могло быть иначе. Маккаби - Челси 0:4 22.11.2015. Взять свое. Металлург - Александрия 0:2 22.11.2015. Не состоявшийся реванш. Сталь - Карпаты 1:1 22.11.2015. Желто-красный листопад. Металлист - Заря 0:1 21.11.2015. Приморская теснина. Черноморец - Днепр 0:0 21.11.2015. Озорной камбек. Ворскла - Говерла 2:1 21.11.2015. Оправданные ожидания. Шахтер - Волынь 4:0 17.11.2015. Проклятие снято! Словения - Украина 1:1 14.11.2015. Зламать навік історії шляхи. Украина - Словения 2:0 08.11.2015. Счастливый случай. Днепр - Говерла 2:0 08.11.2015. Слово капитану. Динамо - Сталь 2:0 07.11.2015. Беспощадные игры. Заря - Металлург 4:1 07.11.2015. Гостеприимный Львов. Карпаты - Металлист 1:1 04.11.2015. Драконья хватка. Маккаби - Порту 1:3 31.10.2015. Гнуть свою линию. Динамо - Металлист 2:0 31.10.2015. Игра на результат. Карпаты - Металлург 1:0 30.10.2015. Кошмарный сон Вернидуба. Заря - Шахтер 1:7 28.10.2015. Все дело в репутации. Сталь - Горняк 2:1 28.10.2015. Зозуля до бою. Днепр - Олимпик 3:2 27.10.2015. Покой нам только снится. Заря - Гелиос 3:1 27.10.2015. Ничего личного. Динамо - Оболонь-Бровар 5:0 27.10.2015. Полтавский рационализм. Ворскла - Черноморец 0:0 22.10.2015. Маркевич и пустота. Днепр - Сент-Этьен 0:1 20.10.2015. Категоричный компромисс. Динамо - Челси 0:0 18.10.2015. Капитуляция под пеленой дыма. Карпаты - Ворскла 1:3 18.10.2015. Чему быть, того не миновать. Заря - Говерла 2:1 17.10.2015. Полный разгром. Сталь - Днепр 0:6 16.10.2015. Стопроцентный разгром. Динамо - Шахтер 0:3. 12.10.2015. Плей-офф на горизонте. Украина - Испания 0:1 10.10.2015. На эмоциях. МФК Николаев - Черкасский Днепр 1:0 04.10.2015. Комплексы ужгородцев. Говерла - Карпаты 0:2 04.10.2015. Новые испытания. Днепр - Александрия 2:0 04.10.2015. Динамовский каток. Ворскла - Динамо 0:4 03.10.2015. Кто-то теряет, кто-то находит. Металлист - Сталь 1:1 03.10.2015. Должны жить. Металлург - Олимпик 0:3 30.09.2015. Крах иллюзий. Шахтер - ПСЖ 0:3 29.09.2015. Долгожданная победа. Маккаби - Динамо 0:2 27.09.2015. Неуступчивые горожане. Заря - Александрия 1:1 27.09.2015. Дерби при пустых трибунах. Карпаты - Волынь 0:2 27.09.2015. Прощальным костром догорает эпоха. Металлист - Днепр 1:2 27.09.2015. Необходимый компромисс. Черноморец - Ворскла 0:0 27.09.2015. Бей, барабан. Балканы - Рух 23.09.2015. По законам жанра. Николаев - Волынь 0:2 20.09.2015. Ужгородские разборки. Говерла - Черноморец 1:1 20.09.2015. Совпадение? Не думаю. Днепр - Заря 0:3 19.09.2015. Холостое оружие. Металлург - Металлист 0:0 19.09.2015. Победный аллюр полтавчан. Ворскла - Олимпик 2:1 17.09.2015. Полезный урок. Днепр - Лацио 1:1 16.09.2015. Спасение утопающих. Динамо - Порту 2:2 14.09.2015. Николаев - Ильичевец 4:0 13.09.2015. Фактор Бартуловича. Сталь - Ворскла 1:2 13.09.2015. Ничья, покрытая тайной. Карпаты - Заря 1:1 12.09.2015. Без шума и пыли. Динамо - Александрия 3:0 12.09.2015. Дерби без гарантии. Металлург - Днепр 1:4 11.09.2015. Классический разгром. Металлист - Шахтер 0:5 08.09.2015. Риск - не наш метод. Словакия - Украина 0:0 05.09.2015. Львів, фанати, перемога. Украина - Беларусь 3:1 30.08.2015. Остановить чемпиона. Заря - Динамо 0:0 30.08.2015. Щит и меч. Днепр - Карпаты 2:0 29.08.2015. Умиротворяющий футбол. Говерла - Сталь 0:0 29.08.2015. Непобедимые полтавчане. Ворскла - Металлист 1:0 25.08.2015. Большое возвращение. Маккаби - Базель 1:1 22.08.2015. Кубковые сенсации. Николаев - Металлист 2:1 22.08.2015. Запорожская обреченность. Тернополь - Металлург 3:1 16.08.2015. Киевский след. Металлист - Говерла 2:2 16.08.2015. Днепропетровские качели. Сталь - Волынь 1:2 16.08.2015. Войовниче дербі в Тернополі 15.08.2015. Миролюбие команды Сачко. Металлург - Ворскла 1:1 15.08.2015. Киевский класс. Динамо - Карпаты 3:0 14.08.2015. Не спешите днепрян хоронить. Шахтер - Днепр 0:2 09.08.2015. Полтавский шлагбаум. Ворскла - Шахтер 2:2 09.08.2015. Без шума и пыли. Заря - Олимпик 4:0 09.08.2015. Заявка на единоличное лидерство. Днепр - Динамо 1:2 08.08.2015. Ничья на вес золота. Говерла - Металлург 1:1 08.08.2015. На кураже. Карпаты - Черноморец 4:0 06.08.2015. Счастье было рядом. Ворскла - Жилина 3:1 02.08.2015. Никогда не сдаваться. Металлист - Александрия 1:1 02.08.2015. Старые счеты. Металлург - Волынь 0:2 02.08.2015. Еврокубковая разминка. Ворскла - Днепр 1:1 02.08.2015. Сталь - Заря 2:0 26.07.2015. Синица в руках, или результат на первом месте. Заря - Металлист 0:0 26.07.2015. Торжество атаки. Днепр - Черноморец 4:2 25.07.2015. Очередной подвиг ужгородцев. Говерла - Ворскла 1:1 25.07.2015. Львовские испытания для дебютанта. Карпаты - Сталь 1:0 25.07.2015. Необыкновенные трудности киевлян. Динамо - Олимпик 2:0 19.07.2015. Новые ужгородские традиции. Говерла - Днепр 1:1 18.07.2015. Подарок тренеру. Металлист - Карпаты 2:0 18.07.2015. Проверка на прочность. Ворскла - Волынь 1:1 17.07.2015. Урок для запорожской молодежи. Металлург - Заря 0:6 14.07.2015. Горняки своего счастья. Динамо - Шахтер 0:2 21.06.2015. Матчи ветеранов Динамо с десантниками и морскими котиками 12.06.2015. Успех на фоне эмоциональной усталости. Украина - Люксембург 3:0 04.06.2015. Кубок для медалей. Динамо - Шахтер 0:0 (5:4 пен.) 30.05.2015. Возвращение Чемпиона. Динамо - Металлург (З) 2:2 29.05.2015. Все хорошо, что хорошо кончается. Заря - Ворскла 1:1 27.05.2015. В шаге от мечты. Днепр - Севилья 2:3 26.05.2015. Открытая тренировка 24.05.2015. В два Приема. Металлист - Ильичевец 3:1 24.05.2015. Чемпионский график. Карпаты - Динамо 0:1 24.05.2015. Шестая, рекордная. Ворскла - Черноморец 2:0 24.05.2015. Новое запорожское дерби. Металлург З - Заря 0:1 23.05.2015. Честолюбивые дублеры. Днепр - Шахтер 3:2 20.05.2015. Оптимальный компромисс. Металлист - Черноморец 0:0 17.05.2015. 14-кратные. Динамо - Днепр 1:0 16.05.2015. Битва характеров. Заря - Карпаты 1:1 14.05.2015. Праздник жизни. Днепр - Наполи 1:0 11.05.2015. Бескомпромиссный мир. Металлист - Волынь 3:3 10.05.2015. Без сюрпризов. Металлург З - Ильичевец 2:0 10.05.2015. Новые перспективы. Карпаты - Черноморец 2:0 10.05.2015. В гостях как дома. Металлург (Д) - Динамо 0:6 10.05.2015. Ничего личного. Днепр - Заря 0:2 09.05.2015. Аттракцион невиданной щедрости. Говерла - Шахтер 3:7 09.05.2015. Крейсерский ход полтавчан. Ворскла - Олимпик 3:1 07.05.2015. Чтобы сказку сделать былью. Наполи - Днепр 1:1 04.05.2015. Абсолютное превосходство. Динамо - Говерла 6:0 03.05.2015. Подарок для Сачко. Металлист - Ворскла 0:2 03.05.2015. Мат в три хода. Черноморец - Днепр 0:3 02.05.2015. Преимущества открытого футбола. Заря - Металлург (Д) 4:2 29.04.2015. Когда компромиссы неуместны. Днепр - Шахтер 0:1 29.04.2015. Неубедительная мировая. Олимпик - Динамо 0:0 26.04.2015. С любовью из Донецка. Карпаты - Олимпик 4:1 26.04.2015. Огнем и мячом. Шахтер - Динамо 0:0 26.04.2015. Место для шага вперед. Днепр - Ильичевец 1:0 26.04.2015. Не впечатлили. Металлург З - Металлист 0:0 25.04.2015. Новая традиция Сачко. Ворскла - Волынь 2:0 23.04.2015. Новые страницы истории. Днепр - Брюгге 1:0 19.04.2015. Максимализм Сачко. Ворскла - Металлург (З) 5:0. 19.04.2015. Оправданный риск. Олимпик - Днепр 0:5 18.04.2015. У каждого свои задачи. Металлист - Карпаты 0:0 18.04.2015. Сенсации не бывать. Заря - Шахтер 1:4 17.04.2015. Финальное разочарование. Динамо - Фиорентина 1:1 13.04.2015. Скучающий Львов. Карпаты - Ворскла 0:0 12.04.2015. Он уважать себя заставил. Динамо - Заря 2:2 11.04.2015. Несломленные. Днепр - Металлист 0:0 10.04.2015. Грации для Грозного. Говерла - Ильичевец 2:1 10.04.2015. Нашла коса на камень. Металлург З - Волынь 1:1 08.04.2015. Что и следовало ожидать. Динамо - Заря 2:0 08.04.2015. Метеор встречает гостей. Днепр - Черноморец 1:0 05.04.2015. Никогда не сдаваться. Металлург З - Карпаты 2:1 04.04.2015. Дома и стены помогают. Металлист - Металлург (Д) 1:0 04.04.2015. Огонь и лед. Ворскла - Днепр 1:3 04.04.2015. С чемпионским инстинктом. Черноморец - Динамо 0:2 31.03.2015. Фінальне пригнічення. Україна - Латвія 1:1 19.03.2015. All We Need Is Love. Динамо - Эвертон 5:2 15.03.2015. Лучше меньше, да лучше. Заря - Черноморец 1:0 15.03.2015. Трудовая победа. Днепр - Металлург 1:0 15.03.2015. Отцы и дети. Динамо - Ильичевец 5:0 14.03.2015. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Говерла - Металлист 2:2 13.03.2015. Реванш Кварцяного. Карпати - Волинь 0:2 12.03.2015. Настоящие испытания начинаются. Днепр - Аякс 1:0 11.03.2015. Нет оправданий. Бавария - Шахтер 7:0 08.03.2015. Малой кровью. Карпаты - Днепр 0:1 08.03.2015. Молодая команда. Олимпик - Динамо 0:1 08.03.2015. Новые вызовы . Ворскла - Говерла 2:0 07.03.2015. Везет сильнейшим. Металлург (З) - Металлург (Д 0:1 04.03.2015. Весенний футбол. Ворскла - Олимпик 0:0 04.03.2015. Наученные опытом. Заря - Динамо 1:2 01.03.2015. Запорожье уходит в отрыв. Говерла - Металлург З 0:1 01.03.2015. Без вариантов. Днепр - Волынь 5:0 01.03.2015. Матч дебютов. Динамо - Металлист 3:0 28.02.2015. Вернидуб наносит ответный удар. Заря - Олимпик 5:1 27.02.2015. Черноморец - Ильичевец 0:0. Перезагрузка 26.02.2015. Динамо - Генгам 3:1. За все обиды 19.02.2015. Под покровительством Фортуны. Днепр - Олимпиакос 2:0 17.02.2015. Перетягивание каната. Шахтер - Бавария 0:0 31.01.2015. Царь зверей - Кенгуру. Южная Корея - Австралия 1:2 31.01.2015. Скрипач не нужен. Реал - Реал Сосьедад 4:1 31.01.2015. Лэмпард вернулся домой. Челси - МанСити 1:1 30.01.2015. Искренний футбол. Ирак - ОАЭ 2:3 30.01.2015. Показательная порка. Вольфсбург - Бавария 4:1 28.01.2015. Когда эмоции берут верх. Атлетико - Барселона 2:3 28.01.2015. Датский фактор. Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 27.01.2015. Кавалерийский наскок. Австралия - ОАЭ 2:0 27.01.2015. В лучших традициях. Челси - Ливерпуль 1:0 27.01.2015. Услышьте Индзаги. Милан - Лацио 0:1 26.01.2015. Сухо и комфортно. Южная Корея - Ирак 2:0 25.01.2015. В Турине могут быть довольны. Фиорентина - Рома 1:1 25.01.2015. Деньги на ветер. Интер - Торино 0:1 24.01.2015. Верните Зеедорфа. Лацио - Милан 3:1 24.01.2015. Негостеприимные Халифы Кордоба - Реал 1:2 24.01.2015. Это какой-то позор. Челси - Брэдфорд 2:4 24.01.2015. Еще легко отделались. Манчестер Сити - Миддлсбро 0:2 23.01.2015. Футбол вне политики. Иран - Ирак 23.01.2015. Наследие Лобановского. Кубок Азии. Япония - ОАЭ 22.01.2015. Тест на выносливость. Республика Корея - Узбекистан 2:0 22.01.2015. Бенефис Кэхилла. Китай - Австралия 0:2 22.01.2015. До первого промаха. Кубок Италии. Наполи - Удинезе 21.01.2015. Альтернативное Класико. Барселона - Атлетико 1:0 20.01.2015. Джеррард и другие. Ливерпуль - Челси 1:1 18.01.2015. Шахматы Венгера. Манчестер Сити - Арсенал 0:2 15.01.2015. Возвращение короля. Реал - Атлетико 2:2 04.01.2015. Все пройдет. Валенсия - Реал 2:1 04.01.2015. Скамейка для Месси. Реал Сосьедад - Барселона 1:0 01.01.2015. London Beat. Тоттенхэм - Челси 5:3 30.12.2014. Арабский Новый год. Реал - Милан 2:4 22.12.2014. Настоящий детектив. Ювентус - Наполи 2:2, по пенальти 5:6 20.12.2014. Чемпионы мира и окрестностей. Реал - Сан-Лоренцо 2:0 11.12.2014. Фортуна отдает долги. Днепр - Сент-Этьен 1:0 06.12.2014. Повторенье - мать ученья. Заря - Днепр 2:1 05.12.2014. Уверенно и со вкусом. Динамо - Металлург (Д) 3:0 01.12.2014. Днепропетровские грабли. Днепр - Металлург (Д) 1:1 30.11.2014. Когда снег игре не помеха. Металлист - Заря 4:2 30.11.2014. Возвращение Мбокани. Ворскла - Динамо 0:3 30.11.2014. Победителей не судят. Карпаты - Говерла 1:0 30.11.2014. Малой кровью. Волынь - Ильичевец 3:1 27.11.2014. День вратарей. Динамо - Риу Аве 2:0 27.11.2014. Высокая драма. Интер Милан - Днепр 2:1 25.11.2014. Левова частка. Шахтар - Атлетик 0:1 25.11.2014. В поисках логики. Манчестер Сити - Бавария 3:2 23.11.2014. Луцкий экспресс. Металлург (Д) - Волынь 1:2 23.11.2014. Пришел, увидел, победил. Ворскла - Заря 2:0 22.11.2014. Видит око, да зуб неймет. Днепр - Говерла 1:1 21.11.2014. С прицелом на Лигу Чемпионов. Карпаты - Шахтер 0:2 18.11.2014. Творческий эксперимент. Украина - Литва 0:0 18.11.2014. Короли и свита. Португалия - Аргентина 1:0 15.11.2014. Не время рисковать. Люксембург - Украина 0:3 12.11.2014. Национальная гвардия. Состав Украины на ближайшие матчи 09.11.2014. Кровавый спорт. Динамо - Карпаты 0:0 08.11.2014. Помучишься - научишься. Говерла - Металлург (Д) 1:0 08.11.2014. Огонь и лед. Заря - Металлург (З) 3:0 08.11.2014. Без компромиссов. Черноморец - Ворскла 1:0 06.11.2014. Реванш на характере. Динамо - Ольборг 2:0. 05.11.2014. Будьте как дома. Шахтер - БАТЭ 5:0 03.11.2014. Недилько спасает . Говерла - Волынь 0:0 02.11.2014. А віз і нині там. Карпати - Зоря 1:2 02.11.2014. Смена лидера. Днепр - Динамо 0:3 02.11.2014. Металлист - Олимпик 0:0. Ничья, за которую не стыдно 01.11.2014. Третья серия. Ворскла - Ильичевец 0:0 01.11.2014. Металлург (З) - Черноморец 0:0 31.10.2014. Заря - Александрия 1:1 29.10.2014. Ворскла - Ильичевец 3:2. Клин клином 29.10.2014. Черноморец - Сталь 2:1 (4:2). Как закалялась Сталь 29.10.2014. Металлист - Говерла 1:1. Танталовы муки 28.10.2014. Перевыполненный план. Днепр - Волынь 4:0 28.10.2014. Металлург - Олимпик 0:4. Победа не оставляющая вопросов 28.10.2014. Киевский минимализм. Динамо - Карпаты 1:0 25.10.2014. Реал - Барселона. Исторические фото 25.10.2014. В каморке Папы Карло. Реал - Барселона 3:1 22.10.2014. Свободное падение. Металлист - Легия 0:1. 21.10.2014. Настоящие драники. БАТЭ - Шахтер 0:7 19.10.2014. По плану Маркевича. Днепр - Черноморец 2:1 19.10.2014. На жилах. Карпаты - Ильичевец 1:0 18.10.2014. Никто не хотел уступать. Металлург (З) - Олимпик 2:2 18.10.2014. Полтавский паритет. Ворскла - Металлист 0:0 18.10.2014. Классический разгром. Говерла - Динамо 0:4 12.10.2014. Игра нервов. Украина - Македония 1:0 10.10.2014. Урок для молодежи. Украина - Германия 0:3 09.10.2014. Принциповая гульня. Беларусь - Украина 0:2 05.10.2014. Ильичевец - Днепр 0:1. Победа в поте лица 05.10.2014. Металлист - Металлург 2:1. Тряхнуть стариной 05.10.2014. Динамо - Шахтер 1:0. Чемпионский инстинкт 04.10.2014. Олимпик - Карпаты 1:0. Донецкий экспресс 04.10.2014. Заря - Говерла 2:1. С волей к победе 02.10.2014. Возвращение к истокам. Динамо - Стяуа 3:1 30.09.2014. Лигу - Львову. Шахтер - Порту 2:2 27.09.2014. Ильичевец - Ворскла 0:1 27.09.2014. Динамівці назавжди. Матч пам'яті Андрія Баля, Валентина Белькевича та Андрія Гусіна 27.09.2014. С привкусом скандала. Говерла - Металлист 2:2 27.09.2014. З позиції сили. Карпати - Динамо 0:1 22.09.2014. Чемпионат U-21. Днепр - Олимпик 5:1 22.09.2014. Путь к вершине. Днепр - Олимпик 5:0 21.09.2014. Динамо - Волынь 4:1. Первая скрипка Ярмоленко 21.09.2014. Карпаты - Металлист 3:3. Воспитание характера 20.09.2014. Металлург (З) - Ворскла 0:3. Щедрое Запорожье 20.09.2014. Николаев - Горняк 3:2 18.09.2014. Днепр - Интер 0:1.Не в лучших традициях 14.09.2014. Ворскла - Карпаты 2:0. Триумф в стиле Сачко 14.09.2014. Ильичевец - Говерла 2:2. Должен остаться только один 13.09.2014. Металлист - Днепр 2:5. Молчание трибун, говорящее о многом 13.09.2014. Заря - Динамо 2:2. Никогда не сдавайся 13.09.2014. Черноморец - Шахтер 0:2 08.09.2014. Украина - Словакия 0:1. Лебедь, рак и щука 06.09.2014. Николаев - Александрия 1:4. С максимальным результатом 04.09.2014. Большая победа. U-21. Украина - Швейцария 2:0 03.09.2014. Украина - Молдова 1:0. Нос по ветру 31.08.2014. Карпаты - Металлург (З) 1:2. Последствия потери концентрации 31.08.2014. Заря - Волынь 1:2. Наперекор всему 31.08.2014. Днепр (U-21) - Ворскла (U-21) 0:2 31.08.2014. Днепр - Ворскла 1:1. Неуступчивые полтавчане 30.08.2014. Говерла - Олимпик 0:1. Непокоренный Олимпик 30.08.2014. Динамо - Черноморец 2:0. Возвращая утраченные позиции 28.08.2014. Металлист - Рух 1:0. Выстраданная победа слобожан 27.08.2014. Дебютный триумф корабелов. Николаев - Десна 3:2 23.08.2014. Без двух минут сенсация. Оболонь-Бровар - Шахтер 0:1 21.08.2014. Белый и черные. Заря - Фейенорд 1:1 21.08.2014. Звезды YouTube. Рух - Металлист 0:0 20.08.2014. Простые сложности днепрян. Днепр - Хайдук 2:1 19.08.2014. Памяти Кучеревского. Ветераны Днепра сыграли в футбол 17.08.2014. Ильичевец - Динамо 1:4. Без компромиссов 16.08.2014. Ворскла - Металлург (Д) 2:1. Не было бы счастья, да несчастье помогло 16.08.2014. Черноморец - Заря 0:0. Безголевой паритет 15.08.2014. Олимпик - Шахтер 0:5. Донецкое дерби по-киевски 15.08.2014. Металлург (З) - Днепр 0:1. Программа минимум 11.08.2014. Заря - Ильичевец 1:0. За Шевченко спиной как за каменной стеной 10.08.2014. Днепр - Карпаты 4:0. Днепр наносит ответный удар 10.08.2014. Николаев - Тернополь 1:3 09.08.2014. Днепр (U-21) - Карпаты (U-21) - 2:0 09.08.2014. Динамо - Олимпик 0:0. Сопротивление не бесполезно 09.08.2014. У Львові як вдома. Шахтар - Металіст 1:0 08.08.2014. Говерла - Ворскла 0:0. Кризис жанра 07.08.2014. Матч потерянных возможностей. Черноморец - Сплит 0:0 04.08.2014. Ильичевец - Черноморец 3:3. Играли - веселились, посчитали - прослезились 03.08.2014. Олимпик - Заря 1:0. Улыбка фортуны для новичка 03.08.2014. Карпати - Металург (Д) 0:1. Гостинний Львів 02.08.2014. Металлист - Динамо 1:2. Без компромиссов 02.08.2014. Металлург (З) - Говерла 2:1. Покой им только снится 01.08.2014. Ворскла - Шахтер 1:2. С футболом в сердце 31.07.2014. Норвежская удача. Заря - Мольде 1:1 30.07.2014. И смех, и грех. Днепр - Копенгаген 0:0 27.07.2014. С мыслями не о футболе. Динамо - Ворскла 1:0 27.07.2014. Отряд не заметил потери бойца. Заря - Металлист 1:2 26.07.2014. Урок дебютанту. Черноморец - Олимпик 4:0 24.07.2014. Из Луганска с приветом. Заря - Лачи 2:1 22.07.2014. Последние приготовления. Днепр сыграл с Нефтяником 22.07.2014. По классическому сценарию. Шахтер - Динамо 2:0 13.07.2014. Финальный аккорд. Германия - Аргентина 1:0 08.07.2014. Невероятное. Бразилия - Германия 1:7 30.06.2014. Иллюзия борьбы. Франция - Нигерия 2:0 30.06.2014. Охота на лис. Германия - Алжир 2:1 29.06.2014. Когда Очоа бессилен. Нидерланды - Мексика 2:1 29.06.2014. Стальной характер. Коста-Рика - Греция 1:1 (5:3) 28.06.2014. Игра нервов. Бразилия - Чили 1:1 (3:2, по пенальти) 28.06.2014. Без Суареса. Колумбия - Уругвай 2:0 26.06.2014. Какая разница. США - Германия 0:1 26.06.2014. Матч упущенных возможностей. Португалия - Гана 2:1 26.06.2014. Отойдите за поребрик. Алжир - Россия 1:1 26.06.2014. Стопроцентный результат. Южная Корея - Бельгия 0:1 25.06.2014. Футбол для души. Нигерия - Аргентина 2:3 25.06.2014. Выше головы не прыгнешь. Босния и Герцеговина - Иран 3:1 25.06.2014. Ивуарийский арбитраж. Эквадор - Франция 0:0 25.06.2014. Шакири-неудержимый. Гондурас - Швейцария 0:3 24.06.2014. Шоу Неймара. Камерун - Бразилия 1:4 24.06.2014. Пропало все. Италия - Уругвай 0:1 24.06.2014. Не все решают кадры. Коста-Рика - Англия 0:0 24.06.2014. Высокая драма. Греция - Кот-д'Ивуар 2:1 24.06.2014. Матч имени Мондрагона. Япония - Колумбия 1:4 23.06.2014. В дебрях Амазонки. США - Португалия 2:2 23.06.2014. Сама осторожность. Нидерланды - Чили 2:0 23.06.2014. Прощание с Мундиалем. Австралия - Испания 0:3 23.06.2014. Наказание за академичность. Хорватия - Мексика 1:3 22.06.2014. Там наши были. Нигерия - Босния 1:0 22.06.2014. Преступление и наказание. Бельгия - Россия 1:0 22.06.2014. Неуловимые лисы. Южная Корея - Алжир 2:4 21.06.2014. Не тот Валенсия. Гондурас - Эквадор 1:2 21.06.2014. В шаге от провала. Аргентина - Иран 1:0 21.06.2014. Клозе и Гьян переписывают историю. Германия - Гана 2:2 20.06.2014. Ночные страдания. Япония - Греция 0:0 20.06.2014. Костариканский футбол на подъеме. Италия - Коста-Рика 0:1 20.06.2014. Сальвадорская резня-3. Швейцария - Франция 2:5 19.06.2014. Укрощение львов. Камерун - Хорватия 0:4 19.06.2014. Битва континентов. Колумбия - Кот-д'Ивуар 2:1 19.06.2014. Суарес вернулся. Уругвай - Англия 2:1 18.06.2014. Средство от бессонницы. Россия - Республика Корея 1:1 18.06.2014. Кенгуру кусаются. Австралия - Нидерланды 2:3 18.06.2014. Конец эпохи. Испания - Чили 0:2 17.06.2014. Мужчины с характером. Гана - США 1:2 17.06.2014. Трудовые резервы. Бельгия - Алжир 2:1 17.06.2014. Нескучные нули. Бразилия - Мексика 0:0 16.06.2014. Лионель и ребята. Аргентина - Босния и Герцеговина 2:1 16.06.2014. Сальвадорская резня-2. Германия - Португалия 4:0 16.06.2014. В ожидании чуда. Иран - Нигерия 0:0 15.06.2014. Выходят на арену силачи. Италия - Англия 2:1 15.06.2014. Для тех, кто не спит. Кот-д'Ивуар - Япония 2:1 15.06.2014. Динамовский след. Швейцария - Эквадор 2:1 15.06.2014. Бензема великолепный. Франция - Гондурас 3:0 14.06.2014. Однажды в Куябе. Чили - Австралия 3:1 14.06.2014. Без Фалькао. Колумбия - Греция 3:0 14.06.2014. Дело Ельцина живет. Уругвай - Коста-Рика 1:3 13.06.2014. Судьи, Неймар и победа. Бразилия - Хорватия 3:1 13.06.2014. Дождь, судьи и упорство. Мексика - Камерун 1:0 13.06.2014. Сальвадорская резня. Испания - Нидерланды 1:5 24.05.2014. Реал - Атлетико 4:1. Хронология Десимы 18.05.2014. Финальный аккорд. Днепр - Металлург Д 3:1 18.05.2014. В свое удовольствие. Динамо - Заря 3:1 16.05.2014. На трибунах становится тише. Таврия - Ильичевец 0:3 15.05.2014. Семь лет спустя. Динамо - Шахтер 2:1 11.05.2014. Победа имени Мораеса. Металлург (Д) - Металлург (З) 2:0 11.05.2014. Секунды решают все. Говерла - Черноморец 1:1 11.05.2014. Еврокубковые баталии. Ворскла - Днепр 1:4 11.05.2014. Борьба продолжается. Карпаты - Металлист 2:4 11.05.2014. Репетиция к финалу. Ильичевец - Динамо 0:2 07.05.2014. Возврат утраченных позиций. Севастополь - Металлист 0:2 07.05.2014. Мастер-класс от Реброва. Динамо - Черноморец 4:0 04.05.2014. Кризис жанра. Днепр - Карпаты 1:4 04.05.2014. Спокойный Крым. Таврия - Металлург (Д) 0:1 04.05.2014. Ужгородская история. Говерла - Волынь 6:0 02.05.2014. Синица в руках. Черноморец - Металлист 1:1 02.05.2014. Сенсации не бывать. Шахтер - Ильичевец 3:1 28.04.2014. Незапланированная остановка. Ворскла - Таврия 1:1 27.04.2014. Реванш имени Жуниора. Металлург (Д) - Динамо 2:1 27.04.2014. Надежда умирает последней. Металлист - Днепр 2:1 27.04.2014. Время для экспериментов. Ильичевец - Севастополь 0:0 27.04.2014. Программа минимум. Заря - Говерла 1:0 27.04.2014. Раз ошибка, два ошибка. Карпаты - Металлург (З) 2:2 24.04.2014. Торжество безрассудства. Говерла - Днепр 0:2 24.04.2014. Эмоциональная ничья. Черноморец - Динамо 1:1 23.04.2014. О вреде потери концентрации. Заря - Карпаты 2:2 23.04.2014. Трудности для лидера. Шахтер - Таврия 2:1 20.04.2014. Первый блин не комом. Динамо - Ворскла 2:1 20.04.2014. В Симферополе без изменений. Таврия - Карпаты 0:1 20.04.2014. Оплеуха Рамосу. Черноморец - Днепр 1:0 19.04.2014. Победа, оставившая вопросы. Шахтер - Металлург (Д) 2:1 19.04.2014. В гостях как дома. Говерла - Ильичевец 1:2 17.04.2014. Ничего личного. Таврия - Севастополь 0:2 17.04.2014. Ничья, за которую не стыдно. Металлист - Заря 1:1 16.04.2014. Плюс шесть. Металлург (Д) - Черноморец 3:2 16.04.2014. Домашняя осечка львовян. Карпаты - Ильичевец 0:1 16.04.2014. Прощай, король. Динамо - Шахтер 0:2 16.04.2014. Королевские почести. Барселона - Реал 1:2 15.04.2014. Матеус парубок моторный. Днепр - Волынь 5:1 13.04.2014. Долгожданная победа слобожан. Металлист - Таврия 1:0 12.04.2014. Очевидное невероятное. Ворскла - Шахтер 1:0 12.04.2014. Мир в пользу конкурентов. Карпаты - Динамо 2:2 12.04.2014. Без любезностей. Заря - Черноморец 1:0 12.04.2014. Борьба с соперником и погодой. Днепр - Металлург (З) 1:0 11.04.2014. Мат в три хода. Металлург (Д) - Севастополь 3:0 06.04.2014. Не изменяя традицям. Черноморец - Металлург (З) 3:0 06.04.2014. Где раки зимуют. Заря - Ильичевец 3:0 06.04.2014. Хорошо бы лучше, да некуда. Динамо - Металлист 4:2 05.04.2014. Победный аллюр днепрян. Таврия - Днепр 0:2 05.04.2014. Чемпионский инстинкт. Шахтер - Карпаты 3:0 05.04.2014. На нет и суда нет. Говерла - Металлург (Д) 0:0 30.03.2014. Мариупольский триумф. Ильичевец - Черноморец 3:1 30.03.2014. Шаг вперед. Днепр - Динамо 2:0 30.03.2014. Весеннее обострение. Металлист - Шахтер 2:4 29.03.2014. Не забиваешь ты - забивают тебе. Металлург (Д) - Волынь 1:3 29.03.2014. Вкус победы. Карпаты - Севастополь 2:0 29.03.2014. Работа над ошибками. Ворскла - Говерла 3:1 26.03.2014. Харьковский фурор для сине-белых. Металлист - Динамо 2:3 23.03.2014. Неожиданный разгром. Заря - Металлург (Д) 0:4 23.03.2014. Побеждает сильнейший? Говерла - Карпаты 1:0 23.03.2014. Эль Класико. Обложки "Мундо Депортиво" последних 25 лет 23.03.2014. Праздник футбола. Реал - Барселона 3:4 22.03.2014. Шахтер - Днепр 0:2. Разлив Днепра на Донбасс Арене 22.03.2014. Дело мастера боится. Динамо - Металлург (З) 4:0 16.03.2014. Компромисс по-полтавски. Ворскла - Заря 1:1 16.03.2014. На одном дыхании. Металлург (З) - Шахтер 0:3 16.03.2014. Вопреки обстоятельствам. Таврия - Динамо 1:2 16.03.2014. Новая эра. Металлист - Говерла 1:1 15.03.2014. Не шукайте логіки в футболі. Карпати - Волинь 0:1 15.03.2014. Разгром на классе. Днепр - Севастополь 3:0 05.03.2014. В лесу прифронтовом. Украина - США 2:0 02.03.2014. Матч Єдності. Ультрас Динамо і Шахтаря зіграли на Олімпійському 27.02.2014. Шахтер - Виктория 1:2. Кризис жанра 20.02.2014. Днепр - Тоттенхэм. 20.02.2014. С прицелом на Стад Жерлан. Черноморец - Лион 0:0 02.02.2014. Триумф команды Ковальца. Украина - Россия 4:0 31.01.2014. Битва за финал. Украина - Беларусь 1:0 24.01.2014. Смотр молодежи. Украина - Кыргызстан 2:0 11.01.2014. Утешительная победа. Финляндия (U-18) - Украина (U-18) 0:3 12.12.2013. Начали за упокой, закончили за здравие. Динамо - Рапид 3:1 10.12.2013. Когда желания не совпадают с возможностями. МЮ - Шахтер 1:0 04.12.2013. Самый длинный матч. Днепр - Металлист 2:2 03.12.2013. О пользе стандартов. Черноморец - Шахтер 0:1 01.12.2013. Сказку сделать былью. Заря - Днепр 3:0 30.11.2013. Кризисная ничья. Ильичевец - Металлист 1:1 30.11.2013. Закарпатская битва за шесть очков. Говерла - Таврия 2:1 29.11.2013. Нокаут от Ташуева. Металлург (Д) - Ворскла 4:1 28.11.2013. Честолюбивые дублеры. Днепр - Пандурий 4:1 28.11.2013. Зигзаг удачи. Черноморец - Динамо (З) 2:1 26.11.2013. Донецкий праздник. Шахтер - Реал Сосьедад 4:0 25.11.2013. Танці на снігу. Нива - Суми 2:0 24.11.2013. Триллер по-симферопольски. Таврия - Волынь 2:2 24.11.2013. Мат в три хода. Динамо - Говерла 3:0 23.11.2013. Крейсерский ход "моряков". Ворскла - Черноморец 0:1 23.11.2013. Стандартный разгром. Шахтер - Севастополь 4:0 23.11.2013. Боевая ничья. Карпаты - Металлург (Д) 2:2 23.11.2013. По накатанной схеме. Днепр - Ильичевец 3:1 19.11.2013. Крах иллюзий. Франция - Украина 3:0 15.11.2013. Триумф команды Фоменко. Украина - Франция 2:0 14.11.2013. Рибери и ребята. Открытая тренировка сборной Франции 10.11.2013. Полоса белая, полоса черная. Металлург (Д) - Металлист 3:0 10.11.2013. Лідер йде у відрив. Нива - Олімпік 0:1 09.11.2013. Новый уровень. Заря - Таврия 0:0 09.11.2013. Война и мир. Ворскла - Карпаты 2:2 09.11.2013. И ничего личного. Говерла - Шахтер 0:2 07.11.2013. Днепр - Пасуш де Феррейра. Перед матчем 07.11.2013. Обеспечив выход из группы. Днепр - Пасуш 2:0 07.11.2013. Наша песня хороша. Лудогорец - Черноморец 1:1 05.11.2013. Не дожали. Шахтер - Байер 0:0 03.11.2013. Когда порядок бьет класс. Ворскла - Металлист 1:1 03.11.2013. Очередная осечка днепрян. Металлург (Д) - Днепр 1:1 03.11.2013. Львовский паритет. Карпаты - Черноморец 1:1 03.11.2013. Ломая традиции. Заря - Динамо 2:0 02.11.2013. Подарок для аутсайдера. Ильичевец - Таврия 1:2 01.11.2013. Спят курганы темные. Волынь - Шахтер 2:0 29.10.2013. Явление народу. Николаев - Шахтер 0:3 27.10.2013. Через два дня на третий. Динамо - Ильичевец 1:0 27.10.2013. Повторение - мать учения. Днепр - Ворскла 2:2 26.10.2013. Голевое разнообразие. Шахтер - Заря 4:0 26.10.2013. С чрезмерной самоуверенностью. Металлист - Карпаты 2:1 24.10.2013. Сатисфакция. Динамо - Тун 3:0 24.10.2013. Что такое не везет и как с этим бороться. Черноморец - Лудогорец 20.10.2013. Без шансов. Заря - Севастополь 3:0 20.10.2013. Терпение и труд все перетрут. Металлист - Черноморец 0:0 19.10.2013. Матч состоится в любую погоду. Ильичевец - Шахтер 1:3 19.10.2013. Разгром на классе. Карпаты - Днепр 0:4 19.10.2013. Полтавские реалии. Ворскла - Металлург (З) 2:1 19.10.2013. 15 тур первой лиги 18.10.2013. Украина - Польша 1:0 13.10.2013. Перша домашня. Нива - Украгроком 2:0 12.10.2013. 14 тур первой лиги 10.10.2013. Україна - Польща. За день до битви 06.10.2013. Прорвало. Динамо - Металлург (Д) 9:1 06.10.2013. Прерванное клаcсико. Днепр - Металлист 2:1 05.10.2013. Голевая засуха в Ужгороде. Говерла - Заря 0:0 05.10.2013. Аргентино-бразильский разгром. Шахтер - Арсенал 7:0 05.10.2013. 13 тур первой лиги 04.10.2013. Без иллюзий. Таврия - Ворскла 0:1 04.10.2013. Тактическая победа Павлова. Севастополь - Ильичевец 0:1 03.10.2013. Поле чудес. Днепр - Фиорентина 1:2 03.10.2013. Уроки реализации. Черноморец - ПСВ 0:2 02.10.2013. Тайсон наносит удар. Шахтер - МЮ 1:1 01.10.2013. Англичане в городе. Как Донецк встретил Манчестер Юнайтед 29.09.2013. Ничья как благо. Ворскла - Динамо 2:2 29.09.2013. Плюс три. Металлист - Металлург (З) 3:2 29.09.2013. Битва за виживання. Нива - Геліос 1:1 29.09.2013. 12 тур Первой лиги 28.09.2013. Без компромиссов. Днепр - Черноморец 2:0 28.09.2013. Настоящее дерби. Металлург (Д) - Шахтер 2:2 28.09.2013. Возвращая утраченные позиции. Заря - Волынь 2:0 27.09.2013. Футбол в усій красі. Нива - Украгроком 3:0 25.09.2013. Говерла - Арсенал 0:1 25.09.2013. От каждого по способностям. Динамо - Металлург Д 3:2 25.09.2013. Вопреки традициям. Ворскла - Волынь 2:1 25.09.2013. Битва лидеров. Александрия - Металлист 1:4 25.09.2013. Ильичевец - Шахтер 0:3 22.09.2013. Открытый футбол по-запорожски. Металлург (З) - Днепр 2:3 22.09.2013. Выстраданная победа. Динамо - Карпаты 1:0 21.09.2013. Верхи могут, низы хотят. Таврия - Металлист 0:3 21.09.2013. На подъеме. Шахтер Ворскла 3:0 21.09.2013. Дождь - в помощь. Осенний Кубок UA-Футбол 20.09.2013. Голевая феерия в Крыму. Севастополь - Металлург (Д) 4:2 19.09.2013. Падение продолжается. Динамо - Генк 0:1 15.09.2013. Более чем уверенно. Металлист - Динамо 3:0 15.09.2013. Победа победе рознь. Днепр - Таврия 1:0 14.09.2013. Памятная игра. Ильичевец - Заря 1:0 14.09.2013. Полтавская битва. Ворскла - Севастополь 2:2 13.09.2013. Повернення Левів. Карпати - Шахтар 3:2 10.09.2013. Битва за Мундиаль. Украина - Англия 0:0 09.09.2013. Готовність №1. Тренування збірної України перед матчем з Англією 09.09.2013. Як джентльмени Олімпійський відвідали. Відкрите тренування збірної Англії 07.09.2013. Галицьке дербі на "Україні" 06.09.2013. Рекордная. Украина - Сан-Марино 9:0 01.09.2013. Чему быть, того не миновать. "Заря" - "Арсенал" 4:0 01.09.2013. Ворогам на заздрість. "Динамо" - "Дніпро" 1:1 31.08.2013. Неблагополучная стабильность. Говерла - Ворскла 1:2 31.08.2013. Чемпионские баталии. Шахтер - Металлист 1:1 29.08.2013. После дождика в четверг. Динамо - Актобе 5:1 28.08.2013. Уверенной поступью. Днепр - Нымме Калью 2:0 25.08.2013. Перша перемога львів'ян. "Карпати" - "Говерла" 1:0 25.08.2013. Победа в поте лица. "Металлург" (З) - "Динамо" 1:2 25.08.2013. Днепропетровский триумф. Днепр - Шахтер 3:1 25.08.2013. Одесская поступь. Таврия - Черноморец 1:2 24.08.2013. Лихие слобожане. "Металлист" - "Севастополь" 24.08.2013. Покуражились. "Ворскла" - "Волынь" 3:3 23.08.2013. Первый триумф Ташуева. "Металлург" (Д) - "Заря" 2:0 22.08.2013. Гай шумит. Черноморец - Скендербеу 1:0 18.08.2013. Минус два. Заря - Ворскла 1:2 18.08.2013. Победа на классе. "Шахтер" - "Металлург" (З) 2:0 18.08.2013. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен "Динамо" - "Таврия" 2:0 17.08.2013. Хто як вміє, то і діє. "Говерла" - "Металіст" 0:2 17.08.2013. Война в Крыму - все в дыму. Севастополь - Днепр 1:1 16.08.2013. Новый удар по Киеву. Черноморец - Арсенал 1:0 14.08.2013. Люблю грозу в начале матча. Украина - Израиль 2:0 11.08.2013. В нужном месте, в нужное время. "Днепр" - "Говерла" 1:0 11.08.2013. Частичная реабилитация. "Металлург" - "Арсенал" 2:0 11.08.2013. Блохин и его игра. "Динамо" - "Черноморец" 1:2 10.08.2013. Сюрприз для Павлова. "Ворскла" - "Ильичевец" 1:0 10.08.2013. В одни ворота. "Таврия" - "Шахтер" 0:4 10.08.2013. Наука побеждать. "Металлист" - "Волынь" 4:0 09.08.2013. Настоящие испытания. "Металлург" (З) - "Севастополь" 2:2 08.08.2013. Минус один. "Металлург" (Д) - "Кукес" 1:0 07.08.2013. Обязательная программа. Металлист - ПАОК 1:1 04.08.2013. Все по-настоящему. "Шахтер" - "Динамо" 3:1 03.08.2013. Никто не хотел уступать. "Говерла" - "Металлург" (З) 1:1 03.08.2013. Гроза авторитетов. Заря - Металлист 2:2 03.08.2013. Крымское дерби. ФК Севастополь - Таврия 1:0 03.08.2013. Работа над ошибками. Волынь - Днепр 1:3 02.08.2013. "Ильичевец" - "Карпаты" 1:1 01.08.2013. Красавица Одесса под вражеским огнем. Черноморец - Црвена Звезда 3:1 30.07.2013. Цари Тумбы. ПАОК - "Металлист" 0:2 28.07.2013. Просто, но со вкусом. "Динамо" - "Севастополь" 2:0 28.07.2013. Повторение - мать ученья. "Шахтер" - "Черноморец" 1:0 28.07.2013. Домашнее фиаско крымчан. "Таврия" - "Говерла" 1:3 27.07.2013. Мат в три хода. "Днепр" - "Заря" 1:3 27.07.2013. Первая неудача Сачко. "Ворскла" - "Металлург" (Д) 1:2 27.07.2013. Кто-то теряет, кто-то находит. "Карпаты" - "Арсенал" 0:2 26.07.2013. Стопроцентный результат. "Металлист" - "Ильичевец" 2:0 21.07.2013. Донецкая настойчивость. "Севастополь" - "Шахтер" 1:3 20.07.2013. С боем. "Говерла" - "Динамо" 1:2 20.07.2013. Ничья для Севидова. "Металлург" Д - "Карпаты" 1:1 20.07.2013. Точечные бомбардировки. "Арсенал" - "Металлист" 1:2 19.07.2013. На крейсерском ходу. "Ильичевец" - "Днепр" 0:2 19.07.2013. Тернопольские мистерии. "Нива" - "Николаев" 2:3 18.07.2013. Хорошее начало - половина дела. "Черноморец" - "Дачия" 2:0 15.07.2013. "Металлист" - "Металлург" (Д) 14.07.2013. "Карпати" - "Ворскла" 0:2 14.07.2013. С боями. "Шахтер" - "Говерла" 2:0 14.07.2013. Дебютный мир. Севастополь - Черноморец 1:1 13.07.2013. Мастер-класс по Рамосу. "Днепр" - "Арсенал" 3:0 12.07.2013. Крымские будни. "Таврия" - "Заря" 0:2 10.07.2013. На вечное хранение. "Шахтер" в пятый раз выиграл Суперкубок 07.07.2013. Старые знакомые. "Динамо" - "Спартак" 2:1 06.07.2013. Вхолостую. "Шахтер" - "Зенит" 0:1 30.06.2013. Без победителя. "Шахтер" - "Спартак" 0:0 30.06.2013. Ветерани знову в бою. "Нива" (Тернопіль) - "Динамо" (Київ) 1:0 30.06.2013. Киевские встречи. "Зенит" - "Динамо" 1:2 27.06.2013. Киевские встречи. Зенит - Шахтер 0:1 23.06.2013. Одна на всех. Летний Кубок UA-Футбол-2013 07.06.2013. Сладкая месть. Черногория - Украина 0:4 02.06.2013. Украина - Камерун 0:0 26.05.2013. Чествование чемпиона. "Шахтер" - "Металлург" 4:0 26.05.2013. Мир у Львові. "Карпати" - "Металіст" 1:1 26.05.2013. "Заря" - "Таврия" 3:0 25.05.2013. Мюнхенский триумф. "Боруссия" - "Бавария" 1:2 22.05.2013. Золотой дубль. "Шахтер" - "Черноморец" 3:0 19.05.2013. Настоящий бой от аутсайдера. "Металлург" (З) - "Шахтер" 3:3 19.05.2013. Победная поступь команды Максимова. "Металлург" (Д) - "Черноморец" 2:0 19.05.2013. Через тернии к звездам. "Металлист" - "Днепр" 2:1 19.05.2013. Финита ля комедия. "Таврия" - "Динамо" 3:2 18.05.2013. Фінальний акорд. "Говерла" - "Волинь" 1:1 18.05.2013. Последняя победа Тарана? "Кривбасс" - "Карпаты" 3:2 18.05.2013. Маленькие радости. Арсенал - Ворскла 2:1 15.05.2013. Проклятые. "Бенфика" дарит "Челси" победу в Лиге Европы 12.05.2013. Назло букмекерам. "Кривбасс" - "Говерла" 3:0 12.05.2013. Разошлись миром. "Черноморец" - "Металлург" (З) 1:1 12.05.2013. Перемога на класі. "Карпати" - "Дніпро" 2:4 11.05.2013. Минуты решают все. "Ворскла" - "Металлург" (Д) 0:1 11.05.2013. Обычный разгром. "Шахтер" - "Таврия" 5:0 10.05.2013. "Заря" - "Металлист" 04.05.2013. "Ильичевец" - "Шахтер" 04.05.2013. Битва за Лигу Чемпионов. "Металлист" - "Динамо" 2:0 04.05.2013. "Арсенал" - "Кривбасс" 1:1 03.05.2013. Крымская операция. "Таврия" - "Черноморец" 1:3 03.05.2013. Дерби с сохраненной интригой. "Говерла" - "Карпаты" 2:1 03.05.2013. Очередная осечка днепрян. "Днепр" - "Заря" 1:1 03.05.2013. Путь в Европу. "Металлург" (Д) - "Волынь" 2:0 30.04.2013. Горькая победа. "Реал" - "Боруссия" 2:0 28.04.2013. Восьмикратные. "Шахтер" - "Металлист" 1:1 28.04.2013. Подалі від зони вильоту. "Карпати" - "Зоря" 2:0 28.04.2013. Суета сует . "Кривбасс" - "Металлург" (Д) 1:1 27.04.2013. Минус один претендент. "Динамо" - "Днепр" 2:0 27.04.2013. Первых нет и отстающих. "Черноморец" - "Ильичевец" 1:1 27.04.2013. Кінець всім сподівання? "Говерла" - "Арсенал" 1:3 26.04.2013. "Ворскла" - "Таврия" 2:2 24.04.2013. Пощечина для Моуриньо. Боруссия Д - Реал 4:1 23.04.2013. Барса уже не та. "Бавария" - "Барселона" 4:0 22.04.2013. Укрощение львов. "Арсенал" - "Карпаты" 4:1 21.04.2013. Разгром без вариантов. "Таврия" - "Волынь" 3:0 21.04.2013. Дело мастера боится. "Металлист" - "Черноморец" 3:1 21.04.2013. Ни своим, ни чужим. "Днепр" - "Шахтер" 1:1 20.04.2013. "Металлург" (Д) - "Говерла" 2:1 17.04.2013. Обязательная программа. "Шахтер" - "Карпаты" 2:1 17.04.2013. "Арсенал" - "Черноморец" 1:2 14.04.2013. Не успели испугаться. "Ворскла" - "Металлист" 1:4 14.04.2013. Спасительная победа? Говерла - Металлург (З) 2:0 14.04.2013. "Арсенал" - "Металлург" (Д) 0:2 13.04.2013. Дело мастера боится. "Шахтер" - "Заря" 3:0 13.04.2013. "Кривбасс" - "Таврия" 13.04.2013. "Карпати" - "Динамо" 12.04.2013. Умение держать удар. "Черноморец" - "Днепр" 1:2 10.04.2013. Ничья во спасение. Барселона - ПСЖ 1:1 10.04.2013. Туринское дежавю. Ювентус - Бавария 0:2 09.04.2013. Парни с характером. Галатасарай - Реал 3:2 09.04.2013. Реальность фантастики. Боруссия Дортмунд - Малага - 3:2 07.04.2013. Укрощение строптивых. "Металлург" (Д) - "Карпаты" 4:0 07.04.2013. "Таврия" - "Говерла" 0:2 07.04.2013. "Оранжево-черный" праздник. "Динамо" - "Шахтер" 1:2 06.04.2013. Снова вторые. "Металлист" - "Волынь" 1:0. 06.04.2013. Подождем под дождем. "Днепр" - "Ворскла" 1:2. 05.04.2013. Миролюбивое соперничество. "Заря" - "Черноморец" 1:1 05.04.2013. Открытая тренировка Шахтера" накануне матча с "Динамо" 03.04.2013. Какие вопросы. Реал - Галатасарай 3:0 03.04.2013. Все впереди. Малага - Боруссия (Дортмунд) 0:0 02.04.2013. Плодотворная дебютная идея. Бавария - Ювентус 2:0 02.04.2013. Магия Парижа. ПСЖ - Барселона 2:2 31.03.2013. В погоне за лидерами. "Кривбасс" - "Металлист" 1:1 31.03.2013. Миссия выполнима. "Черноморец" - "Динамо" 0:2 30.03.2013. Все ради ничьи. "Говерла" - "Ильичевец" 1:1 30.03.2013. Первая весенняя победа Максимова. "Металлург" (Д) - "Металлург" (З) 2:0 30.03.2013. У вирі пристрастей. "Карпати" - "Шахтар" 1:2 29.03.2013. Конец поражениям. "Ворскла" - "Заря" 0:0 26.03.2013. Таки да. Украина - Молдова 2:1 25.03.2013. Погода шепчет. Украина vs Молдова. Перед матчем 25.03.2013. Смотр сил. Италия (U-21) - Украина (U-21) 1:0 25.03.2013. Молодая БундесМашина. Германия (U19) - Украина (U19) 2:0 22.03.2013. Привет от Михал Иваныча. Польша - Украина 1:3 21.03.2013. Большая репетиция. Бразилия - Италия 2:2 18.03.2013. Впервые на второе место. "Металлист" - "Говерла" 1:0 17.03.2013. Дожали. "Ильичевец" - "Арсенал" 2:1 17.03.2013. Киевские зарисовки. "Динамо" - "Ворскла" 1:0 17.03.2013. Осечка Хуанде Рамоса. "Днепр" - "Кривбасс" 1:2 16.03.2013. "Заря" - "Волынь" 3:1 16.03.2013. Одесское разочарование. "Шахтер" - "Черноморец" 3:0 16.03.2013. Голевой праздник. "Таврия" - "Металлург" (Д) 4:3 13.03.2013. Почти - не считается. "Бавария" - Арсенал" - 0:2 13.03.2013. Испанские драконоборцы. "Малага" - "Порту" - 2:0 12.03.2013. Работа над ошибками. "Барселона" - "Милан" - 4:0 12.03.2013. В тени. "Шальке" - "Галатасарай" 2:3 10.03.2013. Вымученный результат. "Говерла" - "Днепр" 0:1 10.03.2013. Результат прежде всего. "Ворскла" - "Шахтер" 0:1 10.03.2013. Победа в снегу. "Волынь" - "Динамо" - 0:2 10.03.2013. Без надрыва. "Арсенал" - "Металлист" 1:2 09.03.2013. Что такое не везет. "Металлург" (З) - "Таврия" 0:1 09.03.2013. ПроТараненная "Заря"."Кривбасс" - "Заря" 3:0 09.03.2013. Львовские "качели"."Карпати" - "Чорноморець" 1:2 08.03.2013. Мирное дерби. "Металлург" (Д) - "Ильичевец" 0:0 05.03.2013. Немецкий каток. "Боруссия" - "Шахтер" - 3:0 05.03.2013. Турецкий фактор. МЮ - "Реал" - 1:2 03.03.2013. "Заря" - "Говерла" 03.03.2013. "Таврия" - "Карпаты" 0:2 03.03.2013. Одесский минимализм. "Черноморец" - "Ворскла" 1:0 02.03.2013. Испорченный дебют Зайцева. "Ильичевец" - "Металлург" (З) - 1:0 02.03.2013. Без компромиссов. "Днепр" - "Арсенал" (К) - 3:0 02.03.2013. Победа с привкусом горечи. "Металлист" - "Металлург" (Донецк) 3:2 02.03.2013. Домашнее задание. "Реал" - "Барселона" 2:1 01.03.2013. Тренировка с повышенной ответственностью "Шахтер" - "Волынь" 4:1 26.02.2013. Финита ля комедия. "Барселона" - "Реал" - 1:3 24.02.2013. Дерби делла Мадоннина. "Интер" - "Милан" - 1:1 21.02.2013. Швейцарский барьер. "Днепр" - "Базель" 1:1. 21.02.2013. Прощание с Лигой Европы. "Металлист"- "Ньюкасл" 0:1 20.02.2013. Обычные дела. "Милан" - "Барселона" 2-0 20.02.2013. Будем ждать. "Галатасарай" - "Шальке" 1:1 19.02.2013. Лондон, Good Bye. "Арсенал" - "Бавария" - 1:3 14.02.2013. Фортуна переменчива. "Динамо" - "Бордо" - 1:1 14.02.2013. Бонусы судьбы. "Ньюкасл" - "Металлист" - 0:0 13.02.2013. Праздник футбола. "Шахтер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:2 13.02.2013. Интрига сохранена. "Реал" - МЮ - 1:1 12.02.2013. На глазах у Бекхэма. "Валенсия" - ПСЖ - 1:2 12.02.2013. Вопросов нет. "Селтик" - "Ювентус" - 0:3 12.02.2013. Поплачь о нем. "Селтик" в сердце 10.02.2013. Золотые СуперОрлы. Нигерия - Буркина-Фасо 1:0 06.02.2013. Боевое начало. Украина - Норвегия - 2:0 30.01.2013. Классический мир. "Реал" - "Барселона" 1:1 29.01.2013. Перший трофей команди київського "Динамо" у 2013-му 27.01.2013. Кубок Содружества. Россия - Украина 4:2 26.01.2013. Под испанским солнцем. "Динамо" - "Люцерн" - 3:2 25.01.2013. Кубок Содружества. Украина - Литва 2:1 23.01.2013. Кубок Содружества. Украина - Молдова 5:0 22.01.2013. Разминка чемпионов. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Шахтер" (Донецк) - 1:3 20.01.2013. Кубок Содружества. Молдова - Украина 0:2 20.01.2013. Мадридский каток. "Валенсия" - "Реал" - 0:5 20.01.2013. Лондонская классика. "Челси" - "Арсенал" 2:1 19.01.2013. Кубок Содружества. Украина - Литва 3:0 19.01.2013. Баскский характер. "Реал Сосьедад" - "Барселона" 3:2 19.01.2013. Ударное начало. "Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:5 13.01.2013. В лучших традициях. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:1 11.01.2013. Мемориал Гранаткина. Россия - Украина 4:1 09.01.2013. Мемориал Гранаткина. Украина - Азербайджан 2:0 09.01.2013. Старые знакомые. "Ювентус" – "Милан" 2:1 26.12.2012. Матч месяца. МЮ - "Ньюкасл" 4:3 09.12.2012. Городские легенды. "Манчестер Сити" - МЮ - 2:3 09.12.2012. Великий Месси. "Бетис" - "Барселона" - 1:2 06.12.2012. Заключительный разгром. "Днепр" - АИК 4:0 05.12.2012. "Шахтер" - "Ювентус" 0:1 05.12.2012. "Днепр" - АИК. Перед матчем 05.12.2012. Мстительные немцы. "Бавария" - БАТЭ - 4:1 04.12.2012. Обычный разгром. "Реал" - "Аякс" - 4:1 04.12.2012. Хлопнуть дверью по-питерски. "Милан" - "Зенит" - 0:1 04.12.2012. Снежное прощание с Лигой Чемпионов. "Динамо" З - "Динамо" К - 1:1 03.12.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 18-го тура Чемпионата Украины 02.12.2012. "Таврия" - "Ильичевец" 1:0 02.12.2012. "Волынь" - "Черноморец" 0:2 02.12.2012. "Арсенал" - "Заря" 0:1 01.12.2012. "Металлург" (З) - "Металлист" 1:3 01.12.2012. "Металлург" (Д) - "Днепр" 0:0 01.12.2012. На мажорній ноті. "Карпати" - "Ворскла" 2:0 30.11.2012. Победа на классе. "Кривбасс" - "Шахтер" 0:2 29.11.2012. "Говерла" - "Динамо" 2:4 28.11.2012. Пробуждение Тимощука. "Фрайбург" - "Бавария" - 0:2 27.11.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 17-го тура Чемпионата Украины 26.11.2012. "Металлист" - "Таврия" 5:0 26.11.2012. "Днепр" - "Металлург" (З) 3:0 25.11.2012. Реванш не удался. "Ильичевец" - "Карпаты" 2:0 25.11.2012. Высокая драма. "Милан" - "Ювентус" - 1:0 25.11.2012. Киевское дерби. "Динамо" - "Арсенал" 4:0 24.11.2012. "Ворскла" - "Волынь" 0:1 24.11.2012. "Шахтер" - "Говерла" 5:1 24.11.2012. "Заря" - "Металлург" (Д) 1:2 23.11.2012. "Черноморец" - "Кривбасс" 2:0 22.11.2012. Билет в весну. ПСВ - "Днепр" - 1:2 21.11.2012. Крах надежд. "Динамо" - ПСЖ 0:2 21.11.2012. "Металлист" - "Байер". Перед матчем 21.11.2012. Большой футбол. "Манчестер Сити" - "Реал" - 1:1 20.11.2012. На горе Абрамовичу. "Ювентус" - "Челси" - 3:0 20.11.2012. Осадок остался. "Норшелланн" - "Шахтер" - 2:5 18.11.2012. Цена ошибки. "Таврия" - "Днепр" 1:2 18.11.2012. "Кривбасс" - "Ворскла" 3:2 18.11.2012. Победа на классе. "Ильичевец" - "Металлист" 0:2 18.11.2012. "Карпаты" - "Волынь" 2:0 18.11.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 16-го тура Чемпионата Украины 17.11.2012. "Говерла" - "Черноморец" 1:1 17.11.2012. "Металлург" (З) - "Заря" 0:0 17.11.2012. Юбилейная победа. "Металлург" (Д) - "Динамо" 1:0 17.11.2012. Конец рекордам. "Арсенал" - "Шахтер" 2:0 17.11.2012. Переполох в Северном Лондоне. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 5:2 12.11.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 15-го тура Чемпионата Украины 11.11.2012. Почти реванш. "Ильичевец" - "Днепр" 0:0 11.11.2012. Битва за Донецк. "Металлург" (Д) - "Шахтер" 0:4 11.11.2012. "Арсенал" - "Черноморец" 11.11.2012. "Металлист" - "Карпаты" 2:1 11.11.2012. Классическое римское дерби. "Лацио" - "Рома" - 3:2 11.11.2012. Оранжевое настроение. "Мальорка" - "Барселона" - 2:4 11.11.2012. "Горожане" подтягиваются к лидеру. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:1 10.11.2012. "Таврия" - "Заря" 1:0 10.11.2012. Прорвало. "Металлург" (З) - "Динамо" 0:5 10.11.2012. Реабилитация. "Кривбасс" - "Волынь" 1:0 09.11.2012. "Говерла" - "Ворскла" 1:1 08.11.2012. Задача-минимум. "Металлист" - "Русенборг" 3:1 08.11.2012. Кавани всемогущий. "Наполи" - "Днепр" 4:2 07.11.2012. "Металлист" - "Русенборг". Перед матчем 07.11.2012. Обмен любезностями. "Челси" - "Шахтер" 3:2 07.11.2012. Непокорные кельты. "Селтик" - "Барселона" 2:1 07.11.2012. Сказке конец. "Валенсия" - БАТЭ - 4:2 07.11.2012. Что мне дождик проливной. "Брага" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 06.11.2012. В поисках утраченного. "Динамо" - "Порту" 0:0 06.11.2012. Футбол высших достижений. "Реал" - "Боруссия" (Д) - 2:2 06.11.2012. Крушение надежд "Шейхов". "Манчестер Сити" - "Аякс" - 2:2 06.11.2012. Немцы не сдаются. "Шальке" - "Арсенал" 2:2 06.11.2012. Патовая ситуация. "Милан" - "Малага" 1:1 05.11.2012. Виват, Король. Олегу Блохину - 60 05.11.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 14-го тура Чемпионата Украины 04.11.2012. Без компромиссов. "Заря" - "Ильичевец" 2:2 04.11.2012. Канониры промахнулись. "Ворскла" - "Арсенал" 1:0 04.11.2012. "Волынь" - "Говерла" 2:1 04.11.2012. По накатанному сценарию. "Черноморец" - "Металлург" (Д) 3:0 04.11.2012. Вперше в історії. "Карпати" - "Кривбас" 6:0 04.11.2012. Московские разборки. ЦСКА - "Локомотив" - 2:1 03.11.2012. Разминка перед "Челси". "Шахтер" - "Металлург" (З) 2:0 03.11.2012. Блохин в помощь. "Динамо" - "Таврия" 2:0 03.11.2012. Победа в дыму. "Днепр" - "Металлист" 2:0 03.11.2012. Который не стрелял. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:1 03.11.2012. Обычные дела. "Барселона" - "Сельта" - 3:1 03.11.2012. Нет плохой погоды. "Суонси" - "Челси" - 1:1 03.11.2012. Прорвало. "Милан" - "Кьево" - 5:1 03.11.2012. Судьям вопреки. "Ювентус" - "Интер" - 1:3 03.11.2012. Мадридский парад голов. "Реал" - "Сарагоса" - 4:0 31.10.2012. Донецкая поступь. "Говерла" - "Шахтер" 1:4 31.10.2012. Болотное побоище. "Ворскла" - "Таврия" 2:3 31.10.2012. Третий фронт. "Днепр" - "Ильичевец" 2:0 31.10.2012. Особливості львівського вболівання. "Карпати" - "Металіст" 2:1 31.10.2012. Сладкая месть. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 5:4 31.10.2012. Подарок бывшему тренеру. "Ливерпуль" - "Суонси" - 1:3 30.10.2012. С прологом и эпилогом. "Палермо" - "Милан" - 2:2 28.10.2012. На классе. "Днепр" - "Карпаты" 2:0 28.10.2012. "Металлист" - "Заря" 2:0 28.10.2012. Нам и не снилось. "Челси" - Манчестер Юнайтед" - 2:3 28.10.2012. Мерсисайдское дерби. "Эвертон" - "Ливерпуль" - 2:2 28.10.2012. Горькая пилюля. "Бавария" - "Байер" - 1:2 28.10.2012. Обыкновенный разгром. "Мальорка" - "Реал" - 0:5 28.10.2012. Тень победы. "Катания" - "Ювентус" - 0:1 28.10.2012. Фотомиг. Лучшие кадры 13-го тура Чемпионата Украины 27.10.2012. Сила воли. "Говерла" - "Кривбасс" 1:1 27.10.2012. "Таврия" - "Шахтер" 27.10.2012. "Металлург" (Д) - "Ворскла" 0:0 26.10.2012. "Металлург" (З) - "Черноморец" 26.10.2012. "Арсенал" - "Волынь" 1:1 25.10.2012. "Днепр" - "Наполи". Перед матчем 25.10.2012. "Днепр" - "Наполи" 25.10.2012. Английский прием. "Ливерпуль" - "Анжи" 1:0 24.10.2012. Немецкое проклятие Мадрида. "Боруссия" - "Реал" - 2:1 24.10.2012. Сила традиций. "Аякс" - "Манчестер Сити" 3:1 24.10.2012. Роль личности в истории. "Малага" - "Милан" - 1:0 24.10.2012. Умолкли пушки. "Арсенал" - "Шальке" 0:2 23.10.2012. "Шахтер" - "Челси" 2:1 23.10.2012. Секунды роковые. "Барселона" - "Селтик" - 2:1 23.10.2012. Унылые "Доги". "Лилль" - "Бавария" - 0:1 23.10.2012. Победа во хмелю. "МЮ" - "Брага" 3:2 21.10.2012. "Ворскла" - "Металлург" (З) 5:0 21.10.2012. "Кривбасс" - "Арсенал" 1:1 21.10.2012. "Черноморец" - "Таврия" 1:0 21.10.2012. "Карпаты" - "Говерла" 1:1 20.10.2012. "Заря" - "Днепр" 3:2 20.10.2012. "Волынь" - "Металлург" (Д) 1:1 20.10.2012. "Динамо" - "Металлист" 1:3 20.10.2012. Способный ученик. "Тоттенхэм" - "Челси" - 2:4 20.10.2012. Погоня продолжается. "Реал" - "Сельта" - 2:0 20.10.2012. "Украинское" дерби. "Ювентус" - "Наполи" - 2:0 20.10.2012. "Лацио" - "Милан" 3:2 20.10.2012. "Депортиво" - "Барселона" - 4:5 19.10.2012. "Шахтер" - "Ильичевец" 2:1 17.10.2012. Не откладывая в долгий ящик. Польша - Англия - 1:1 16.10.2012. Украина - Черногория 0:1 16.10.2012. Реальность фантастики. Германия - Швеция - 4:4 16.10.2012. Никогда не сдавайся. Испания - Франция - 1:1 16.10.2012. Сила десяти. Италия - Дания - 3:1 12.10.2012. Молдова - Украина 0:0 12.10.2012. Украина (U-21) - Дания (U-21) 12.10.2012. Остановить Генриха. Армения - Италия 1:3 12.10.2012. Бомбардировка Дублина. Ирландия – Германия 1:6 07.10.2012. "Днепр" - "Динамо" 2:1 07.10.2012. "Металлист" - "Шахтер" - 0:2 07.10.2012. Волшебник против Супермена. "Барселона" - "Реал" - 2:2 07.10.2012. Дерби делла Мадоннина. "Милан" - "Интер" - 0:1 07.10.2012. "Таврия" - "Ворскла" 0:0 06.10.2012. Волевой разгром. "Челси" - "Норвич" - 4:1 06.10.2012. Лондонское дерби. "Вест Хэм" - "Арсенал" - 1:3 06.10.2012. "Заря" - "Карпаты" 2:1 06.10.2012. "Металлург" (З) - "Волынь" 0:3 05.10.2012. Праздник пятницы. "Металлург" (Д) - "Кривбасс" 6:2 04.10.2012. На классе. "Металлист" - "Рапид" - 2:0 03.10.2012. Эффект Блохина. "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Загреб) 2:0 03.10.2012. Разминка перед Эль Класико. "Аякс" - "Реал" - 1:4 03.10.2012. Спасительный Балотелли. "МанСити" - "Боруссия" - 1:1 02.10.2012. Битва в Турине. "Ювентус" - "Шахтер" - 1:1 02.10.2012. Белорусское чудо. БАТЭ - "Бавария" - 3:1 02.10.2012. Уроки мастеров. "Нордшелланнд" - "Челси" - 0:4 30.09.2012. "Говерла" - "Металлург" (Д) 2:1 30.09.2012. "Кривбасс" - "Металлург" (З) 30.09.2012. "Ворскла" - "Ильичевец" 1:0 30.09.2012. "Карпаты" - "Арсенал" - 1:1 29.09.2012. "Волынь" - "Таврия" 29.09.2012. "Черноморец" - "Металлист" 1:1 29.09.2012. Настоящее дерби. "Арсенал" - "Челси" - 1:2 29.09.2012. Атака легкой кавалерии. "Ювентус" - "Рома" - 4:1 29.09.2012. Блюдо для гурманов. МЮ - "Тоттенхэм" - 2:3 29.09.2012. Битва столиц. "Зенит" - "Локомотив" - 1:1 29.09.2012. Каталонские штучки. "Севилья" - "Барселона" - 2:3 29.09.2012. Будем знакомы. Киевский Кубок UA-Футбол-2012 28.09.2012. Вот такой дебют. "Динамо"- "Заря" - 1:0 28.09.2012. Что это было? "Шахтер" - "Днепр" - 2:1 26.09.2012. "Днепру" на заметку. "Наполи" - "Лацио" - 3:0 26.09.2012. Воскрешение Кака. "Реал" - "Мильонариос" - 8:0 25.09.2012. Сухой вторник. "Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 25.09.2012. Алекс - Юстасу, Марио - Феликсу."Бавария" - "Вольфсбург" - 3:0 24.09.2012. Мадридское дерби. "Райо Вальекано" - "Реал" - 0:2 23.09.2012. Кубок Украины. "Шахтер" - "Динамо" 23.09.2012. Гвоздь программы. "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 22.09.2012. Кубок Украины. "Черноморец" - "Металлург" (Д) 20.09.2012. Лига Европы. "Днепр" - ПСВ 20.09.2012. Не реванш. "Байер" - "Металлист" - 0:0 20.09.2012. Грозное предупреждение. "Наполи" - АИК - 4:0 20.09.2012. В центре внимания. "Интер" - "Рубин" - 2:2 19.09.2012. Лига Чемпионов. "Шахтер" - "Нордшелланд" 19.09.2012. Битва Чемпионов. "Челси" - "Ювентус" - 2:2 19.09.2012. Почти сенсация. "Барселона" - "Спартак" - 3:2 19.09.2012. Белорусский сюрприз. "Лилль" - БАТЭ - 1:3 18.09.2012. Парижский погром. ПСЖ - "Динамо" - 4:1 18.09.2012. Битва толстосумов. "Реал" - "Манчестер Сити" - 3:2 16.09.2012. Премьер-лига. "Металлург" (З) - "Говерла" 16.09.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Арсенал" 16.09.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Кривбасс" 15.09.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Черноморец" 15.09.2012. Бразильское веселье. "Металлист" - "Ворскла" - 4:0 14.09.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Карпаты" 11.09.2012. Ничья с позиции силы. Англия - Украина - 1:1 09.09.2012. В шаге от мечты. Украинцы уступили в финале Паралимпиады 07.09.2012. Прогулка в Кишинев. Молдова - Англия - 0:5 02.09.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Днепр" 02.09.2012. Премьер-лига. "Шахтер"- "Динамо" 01.09.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Металлург" (Д) 01.09.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Ильичевец" 01.09.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Заря" 31.08.2012. Премьер-лига. "Говерла" - "Таврия" 30.08.2012. Лига Чемпионов. "Металлист" - "Динамо" (Б). Фоторепортаж 30.08.2012. Лига Европы. "Днепр" - "Слован" (Л). Фоторепортаж 29.08.2012. Лига Чемпионов. "Динамо" - "Боруссия" (М) 26.08.2012. Премьер-лига. "Металлург" (З) - "Металлург" (Д) 26.08.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Волынь" 26.08.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Карпаты" 26.08.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Кривбасс" 26.08.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Арсенал" 25.08.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Черноморец" 24.08.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Ворскла" 21.08.2012. Лига Чемпионов. "Боруссия" (М) - "Динамо" 19.08.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Заря" 19.08.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Шахтер" 18.08.2012. Премьер-лига. "Говерла" - "Металлист" 18.08.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Днепр" 18.08.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Динамо" 18.08.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Таврия" 17.08.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Ильичевец" 15.08.2012. Контрольный матч. Украина - Чехия 12.08.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Волынь" 12.08.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Ворскла" 12.08.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Арсенал" 11.08.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Говерла" 11.08.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Кривбасс" 11.08.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Карпаты" 10.08.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Металлург" (З) 09.08.2012. Лига Европы. "Металлург" (Д) - "Тромсё" 06.08.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Шахтер" 05.08.2012. Премьер-лига. "Металлург" (З) - "Ильичевец" 05.08.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Черноморец" 05.08.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Металлист" 04.08.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Таврия" 03.08.2012. Премьер-лига. "Говерла" - "Заря" 03.08.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Динамо" 29.07.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Кривбасс" 29.07.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Металлург" (Д) 29.07.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Арсенал" 28.07.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Карпаты" 28.07.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Металлург" (З) 28.07.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Волынь" 22.07.2012. Премьер-лига. "Металлург" (З) - "Днепр" 22.07.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Ворскла" 22.07.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Динамо" 22.07.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Заря" 21.07.2012. Премьер-лига. "Говерла" - "Шахтер" 21.07.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Ильичевец" 21.07.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Металлист" 20.07.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Черноморец" 19.07.2012. Лига Европы. "Металлург" (Д) - "Челик" 15.07.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Кривбасс" 15.07.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Арсенал" 15.07.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Таврия" 14.07.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Металлург" (З) 14.07.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Металлург" (Д) 14.07.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Говерла" 14.07.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Ильичевец" 13.07.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Карпаты" 10.07.2012. Суперкубок Украины. "Металлург" (Д) - "Шахтер" 01.07.2012. ЧЕ-2012. Испания - Италия 28.06.2012. ЧЕ-2012. Германия - Италия 27.06.2012. ЧЕ-2012. Португалия - Испания 24.06.2012. ЧЕ-2012. Англия - Италия 23.06.2012. ЧЕ-2012. Испания - Франция 22.06.2012. ЧЕ-2012. Германия - Греция 21.06.2012. ЧЕ-2012. Чехия - Португалия 19.06.2012. ЧЕ-2012. Швеция - Франция 19.06.2012. ЧЕ-2012. Англия - Украина 18.06.2012. ЧЕ-2012. Италия - Ирландия 18.06.2012. ЧЕ-2012. Хорватия - Испания 17.06.2012. ЧЕ-2012. Португалия - Нидерланды 17.06.2012. ЧЕ-2012. Дания - Германия 16.06.2012. ЧЕ-2012. Греция - Россия 16.06.2012. ЧЕ-2012. Чехия - Польша 15.06.2012. ЧЕ-2012. Швеция - Англия 15.06.2012. ЧЕ-2012. Украина - Франция 14.06.2012. ЧЕ-2012. Италия - Хорватия 14.06.2012. ЧЕ-2012. Испания - Ирландия 13.06.2012. ЧЕ-2012. Дания - Португалия 13.06.2012. ЧЕ-2012. Нидерланды - Германия 12.06.2012. ЧЕ-2012. Греция - Чехия 12.06.2012. ЧЕ-2012. Польша - Россия 11.06.2012. ЧЕ-2012. Франция - Англия 11.06.2012. ЧЕ-2012. Украина - Швеция 10.06.2012. ЧЕ-2012. Испания - Италия 10.06.2012. ЧЕ-2012. Ирландия - Хорватия 09.06.2012. ЧЕ-2012. Нидерланды - Дания 09.06.2012. ЧЕ-2012. Германия - Португалия 08.06.2012. ЧЕ-2012. Польша - Греция 08.06.2012. ЧЕ-2012. Россия - Чехия 19.05.2012. Лига Чемпионов. "Бавария" - "Челси" 10.05.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Металлист" 10.05.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Арсенал" 10.05.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Карпаты" 10.05.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Оболонь" 10.05.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Александрия" 10.05.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Таврия" 06.05.2012. Кубок Украины. "Шахтер" - "Металлург" (Д) 02.05.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Ворскла" 02.05.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Днепр" 02.05.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Волынь" 02.05.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Динамо" 02.05.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Шахтер" 02.05.2012. Премьер-лига. "Александрия" - "Черноморец" 02.05.2012. Премьер-лига. "Оболонь" - "Ильичевец" 02.05.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Кривбасс" 28.04.2012. Кубок Украины. "Металлург" (Д) - "Карпаты" 27.04.2012. Кубок Украины. "Волынь" - "Шахтер" 25.04.2012. Лига Чемпионов. "Реал" - "Бавария" 24.04.2012. Лига Чемпионов. "Барселона" - "Челси" 24.04.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Металлург" (Д) 22.04.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Заря" 22.04.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Металлист" 22.04.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Карпаты" 22.04.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Динамо" 21.04.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Металлург" (Д) 21.04.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Таврия" 21.04.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Оболонь" 18.04.2012. Лига Чемпионов. "Челси" - "Барселона" 17.04.2012. Лига Чемпионов. "Бавария" - "Реал" 16.04.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Арсенал" 16.04.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Черноморец" 16.04.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Волынь" 16.04.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Шахтер" 14.04.2012. Премьер-лига. "Александрия" - "Днепр" 14.04.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Ворскла" 14.04.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Ильичевец" 13.04.2012. Премьер-лига. "Оболонь" - "Кривбасс" 11.04.2012. Кубок Украины. "Арсенал" - "Волынь" 11.04.2012. Кубок Украины. "Заря" - "Металлург" (Д) 11.04.2012. Кубок Украины. "Карпаты" - "Черноморец" 09.04.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Металлист" 08.04.2012. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Таврия" 08.04.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Александрия" 07.04.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Динамо" 07.04.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Металлург" (Д) 07.04.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Заря" 06.04.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Ворскла" 06.04.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Оболонь" 05.04.2012. Лига Европы. "Металлист" - "Спортинг" 01.04.2012. Премьер-лига. "Александрия" - "Арсенал" 01.04.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Шахтер" 01.04.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Черноморец" 01.04.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Кривбасс" 31.03.2012. Премьер-лига. "Таврия" - "Днепр" 31.03.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Ильичевец" 31.03.2012. Премьер-лига. "Оболонь" - "Карпаты" 30.03.2012. Премьер лига. "Металлург" (Д) - "Волынь" 25.03.2012. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Динамо" 25.03.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Ворскла" 25.03.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Таврия" 25.03.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Александрия" 24.03.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Металлист" 24.03.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Заря" 24.03.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Оболонь" 23.03.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Шахтер" 19.03.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Карпаты" 18.03.2012. Премьер-лига. "Оболонь" - "Волынь" 18.03.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Днепр" 18.03.2012. Премьер-лига. "Александрия" - "Металлург" (Д) 17.03.2012. Премьер-лига. "Таврия" - " Арсенал" 17.03.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Черноморец" 17.03.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Ильичевец" 16.03.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Кривбасс" 11.03.2012. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Металлист" 11.03.2012. Премьер-лига. "Карпаты" - "Таврия" 11.03.2012. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Динамо" 11.03.2012. Премьер-лига. "Арсенал" - "Заря" 10.03.2012. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Шахтер" 10.03.2012. Премьер-лига. "Днепр" - "Ворскла" 10.03.2012. Премьер-лига. "Волынь" - "Черноморец" 09.03.2012. Премьер-лига. "Оболонь" - "Александрия" 08.03.2012. Лига Европы. "Металлист" - "Олимпиакос" 04.03.2012. Премьер-лига. "Ворскла" - "Кривбасс" 04.03.2012. Премьер-лига. "Шахтер" - "Днепр" 04.03.2012. Премьер-лига. "Динамо" - "Арсенал" 03.03.2012. Премьер-лига. "Заря" - "Карпаты" 03.03.2012. Премьер-лига. "Александрия" - "Волынь" 03.03.2012. Премьер-лига. "Черноморец" - "Ильичевец" 03.03.2012. Премьер-лига. "Металлист" - "Оболонь" 23.02.2012. Лига Европы. "Металлист" - "Зальцбург" 27.01.2012. Кубок Содружества. Украина (U-21) - Беларусь (U-21) - 1:1 (по пен. 3:5) 25.01.2012. Кубок Содружества. Украина (U-21) - Литва (U-21) - 1:1 (по пен. 4:3) 22.01.2012. Кубок Содружества. Украина (U-21) - Латвия (U-21) - 2:0 19.01.2012. Кубок Содружества. Украина (U-21) - Молдова (U-21) - 1:0 10.01.2012. Мемориал Гранаткина. Украина (U-18) - Беларусь (U-18) 08.01.2012. Мемориал Гранаткина. Украина (U-18) - Чехия (U-18) 05.01.2012. Мемориал Гранаткина. Украина (U-18) - Греция (U-18) 14.12.2011. Лига Европы. "Динамо" - "Маккаби" (Т-А) 11.12.2011. Премьер-лига. "Металлург" - "Заря" 11.12.2011. Премьер-лига. "Волынь" - "Ильичевец" 11.12.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Шахтер" 10.12.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Металлист" 10.12.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Динамо" 10.12.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Черноморец" 10.12.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Ворскла" 09.12.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Таврия" 05.12.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Металлург" (Д) 04.12.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Днепр" 04.12.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Карпаты" 04.12.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Волынь" 03.12.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Оболонь" 03.12.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Александрия" 03.12.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Кривбасс" 02.12.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Арсенал" 30.11.2011. Лига Европы. "Металлист" - "Аустрия" 30.11.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Копенгаген" 27.11.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Заря" 27.11.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Шахтер" 27.11.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Черноморец" 26.11.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Динамо" 26.11.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Ильичевец" 26.11.2011. Премьер-лига. "Волынь" - "Днепр" 25.11.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Ворскла" 25.11.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Таврия" 23.11.2011. Лига чемпионов. "Шахтер" - "Порту" 20.11.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Металлист" 20.11.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Оболонь" 20.11.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Александрия" 19.11.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Волынь" 19.11.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Металлург" (Д) 19.11.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Кривбасс" 19.11.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Карпаты" 18.11.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Арсенал" 15.11.2011. Контрольный матч. Украина - Австрия 11.11.2011. Контрольный матч. Украина - Германия 06.11.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Ворскла" 06.11.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Шахтер" 06.11.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Динамо" 05.11.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Черноморец" 05.11.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Ильичевец" 05.11.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Арсенал" 04.11.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Таврия" 03.11.2011. Лига Европы. "Металлист" - "Мальме" 03.11.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Стандард" 31.10.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Черноморец" 31.10.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Ильичевец" 30.10.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Волынь" 30.10.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Динамо" 30.10.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Днепр" 30.10.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Кривбасс" 29.10.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Шахтер" 29.10.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Ворскла" 26.10.2011. Кубок Украины. "Металлург" (Д) - "Кривбасс" 26.10.2011. Кубок Украины. "Карпаты" - "Металлист" 26.10.2011. Кубок Украины. "Динамо" - "Шахтер" 26.10.2011. Кубок Украины. "Волынь" - "Днепр" 23.10.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Металлист" 23.10.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Таврия" 23.10.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Заря" 22.10.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Оболонь" 22.10.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Карпаты" 22.10.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Металлург" (Д) 21.10.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Александрия" 21.10.2011. Премьер-лига. "Волынь" - "Арсенал" 20.10.2011. Лига Европы. "Динамо" - "Бешикташ" 19.10.2011. Лига чемпионов. "Шахтер" - "Зенит" 16.10.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Кривбасс" 16.10.2011. Премьер - лига. "Карпаты" - "Арсенал" 16.10.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Днепр" 16.10.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Волынь" 15.10.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Шахтер" 15.10.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Черноморец" 14.10.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Ильичевец" 14.10.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Ворскла" 07.10.2011. Контрольный матч. Украина - Болгария 02.10.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Заря" 02.10.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Металлист" 02.10.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Динамо" 02.10.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Металлург" (Д) 01.10.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Оболонь" 01.10.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Таврия" 30.09.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Александрия" 29.09.2011. Лига Европы. "Металлист" - АЗ 29.09.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Ганновер" 28.09.2011. Лига чемпионов. "Шахтер" - АПОЭЛ 26.09.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Ильичевец" 26.09.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Карпаты" 25.09.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Кривбасс" 25.09.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Черноморец" 25.09.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Арсенал" 25.09.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Кривбасс" 24.09.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Волынь" 24.09.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Днепр" 24.09.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Шахтер" 21.09.2011. Кубок Украины. "Арсенал" - "Александрия" 21.09.2011. Кубок Украины. "Металлург" (Д) - "Таврия" 18.09.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Динамо" 18.09.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Металлист" 18.09.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Ворскла" 18.09.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Александрия" 17.09.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Заря" 17.09.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Оболонь" 15.09.2011. Лига Европы. "Динамо" - "Сток Сити" 11.09.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Днепр" 11.09.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Металлург" (Д) 11.09.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Ильичевец" 10.09.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Арсенал" 09.09.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Кривбасс" 09.09.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Волынь" 28.08.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Динамо" 28.08.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Шахтер" 28.08.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Металлист" 27.08.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Заря" 27.08.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Таврия" 26.08.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Александрия" 25.08.2011. Лига Европы. "Днепр" - "Фулхэм" 25.08.2011. Лига Европы. "Динамо" - "Литекс" 25.08.2011. Лига Европы. "Карпаты" - ПАОК 21.08.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Днепр" 21.08.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Ильичевец" 21.08.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Карпаты" 21.08.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Металлург" (Д) 21.08.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Кривбасс" 20.08.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Оболонь" 20.08.2011. Премьер-лига. "Черноморец" - "Волынь" 18.08.2011. Лига Европы. "Металлист" - "Сошо" 18.08.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Динамо" (Бх) 18.08.2011. Лига Европы. ПАОК - "Карпаты" 15.08.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Таврия" 13.08.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Динамо" 13.08.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Заря" 13.08.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Шахтер" 13.08.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Металлист" 12.08.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Ворскла" 10.08.2011. Контрольный матч. Украина - Швеция 07.08.2011. Премьер-лига. "Шахтер" - "Кривбасс" 07.08.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Карпаты" 06.08.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Оболонь" 06.08.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Александрия" 05.08.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Металлург" (Д) 05.08.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Волынь" 04.08.2011. Лига Европы. "Сент-Патрикс" - "Карпаты" 31.07.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Черноморец" 31.07.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Ворскла" 31.07.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Шахтер" 30.07.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Ильичевец" 30.07.2011. Премьер-лига. "Металлург" (Д) - "Динамо" 29.07.2011. Премьер-лига. "Оболонь" - "Заря" 28.07.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Слайго Роверс" 28.07.2011. Лига Европы. "Карпаты" - "Сент-Патрикс" 26.07.2011. Лига Чемпионов. "Динамо" - "Рубин" 24.07.2011. Премьер-лига. "Ворскла" - "Металлург" (Д) 24.07.2011. Премьер-лига. "Днепр" - "Волынь" 23.07.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Кривбасс" 23.07.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Металлист" 22.07.2011. Премьер-лига. "Заря" - "Александрия" 22.07.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Оболонь" 21.07.2011. Лига Европы. "Ворскла" - "Гленторан" 17.07.2011. Премьер-лига. "Карпаты" - "Черноморец" 17.07.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Ильичевец" 16.07.2011. Премьер-лига. "Металлист" - "Заря" 16.07.2011. Премьер-лига. "Александрия" - "Динамо" 15.07.2011. Премьер-лига. "Кривбасс" - "Днепр" 11.07.2011. Премьер-лига. "Арсенал" - "Днепр" 10.07.2011. Премьер-лига. "Динамо" - "Металлист" 09.07.2011. Премьер-лига. "Ильичевец" - "Карпаты" 09.07.2011. Премьер-лига. "Таврия" - "Заря" 05.07.2011. Суперкубок Украины. "Шахтер" - "Динамо" 19.06.2011. Молодежный ЕВРО-2011. Украина - Испания 15.06.2011. Молодежный ЕВРО-2011. Украина - Англия 12.06.2011. Молодежный ЕВРО-2011. Чехия - Украина 12.04.2011. Лига Чемпионов. "Шахтер" - "Барселона" 06.04.2011. Лига Чемпионов. "Барселона" - "Шахтер" 17.03.2011. Лига Европы. "Манчестер Сити" - "Динамо" 24.02.2011. Лига Европы. "Байер" - "Металлист" 16.02.2011. Лига Чемпионов. "Рома" - "Шахтер" 02.12.2010. Лига Европы. "Боруссия" (Д) - "Карпаты"

Год 2019 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Событие Встреча триумфаторов. Сборная Украины U-20 вернулась в Киев Андрей Шевченко Последнее испытание. Тренировка Украины перед Польшей День третий. Евро-2016. Лучшие кадры Второй день Евро-2016. Лучшие кадры Тренировка сборной Германии перед матчем с Украиной Проводы сборной Украины на Евро Снова вместе. Первая тренировка сборной Украины накануне Евро Грация и пластика. Тренировка сборной Украины перед Уэльсом Йохан Кройф. Жизнь в фото Курс на Испанию. Открытая тренировка сборной Украины Конгресс ФФУ в лицах Роналду и немцы. Золотой мяч-2014 Приключение днепропетровцев в Милане Ком в горле. Донбасс Арена после атаки террористов Большие надежды. Динамо презентовало новую форму Мы открываем Мундиаль. Церемония открытия ЧМ-2014 Мадрид встречает триумфаторов Вувузелы обязательно будут. Рио готовится к ЧМ-2014 "Тито навсегда". Сегодня на Камп Ноу За добу до битви. Відкрите тренування збірної України Блохін готує Відню мережива Всі в зборі. Відкрите тренування збірної України Дети подземелья. "Шахтер" представил новую форму Знову в бій. Збірна України розпочала підготовку до матчу з Чорногорією Финал Лиги Чемпионов. Предматчевая тренировка "Баварии" Финал Лиги Чемпионов. Предматчевая тренировка "Боруссии" Всі в зборі. Україна знайомиться з Варшавою "Металлист" - "Ньюкасл". Предматчевые приготовления Жирондинці під київською сльотою "Динамо": з сонячної Марбельї - під київський мокрий сніг НСК Олимпийский готовится к "Бордо" Новые имена. "Шахтер" представил новобранцев Новые лица. Презентация новичков "Динамо" Меморіал Макарова. Гусін переміг Хацкевича на очах Саленка Меморіал Макарова-2013. Легенди й таланти Золотой мяч №4. Праздник имени Месси Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов Лос-Анджелес прощается с Бекхэмом Тренировка сборной Украины перед матчем с Молдовой За Блохина. Сборная Украины готовится к матчу с Молдовой Пиво рекой. "Бавария" на Октоберфесте Английская разминка. Команда Ходжсона готовится к Украине Открытая тренировка "Динамо" (Киев) Встреча сборной Португалии Встреча сборной Испании Открытая тренировка сборной Украины Сборная Украины в Донецке Открытая тренировка сборной Украины Открытая тренировка сборной Англии Открытая тренировка сборной Украины Встреча сборной Франции Кубок Анри Делоне в Киеве Возвращение "Металлиста" в Харьков Открытая тренировка "Динамо" Открытие Kharkiv Palace Открытые тренировки сборных Украины и Германии на НСК "Олимпийский" Открытие "Арены Львов" Открытие НСК "Олимпийский" Мисс "Металлист". Кастинг Лига Европы. "Фулхэм" в Днепропетровске "Оболонь" представила новобранцев и новую экипировку Презентация новой эмблемы ФК "Динамо" (Киев)

Команда Авангард (Краматорск) Австрия АЗ (Алкмаар) Англия Арсенал (Лондон) Арсенал (расформирован 2013) (Киев) Аустрия (Австрия) Байер (Леверкузен) Барселона Барселона Испания Бешикташ (Стамбул) Болгария Боруссия (Дортмунд) Буковина (Черновцы) Валенсия (Испания) Волынь (Луцк) Ворскла (Полтава) Гелиос (Харьков) Германия Гленторан (Ирландия) Говерла (Ужгород) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Греция Дания Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Динамо-2 (Киев) Заря (Луганск) Зенит (Санкт-Петербург) Зирка (Кропивницкий) Ирландия Испания Испания U-21 Италия Карпаты (Львов) Копенгаген Кривбасс (расформирован 2013) (Кривой Рог) Литекс (Ловеч) Маккаби (Тель-Авив) Мальме Манчестер Сити (Англия) Металлист (Харьков) Металлург (Донецк) Металлург (расформирован 2015) (Запорожье) Молдова U-21 МФК Николаев Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) Нива (расформирован 2016) (Тернополь) Нидерланды Оболонь (расформирован 2012) (Киев) Олимпиакос (Пирей) Олимпик (Донецк) ПАОК (Салоники) Пасуш де Феррейра Польша Португалия ПФК Сумы Реал (Мадрид) Россия Сент-Патрикс (Дублин) Слайго Роверс (Ирландия) Спортинг (Лиссабон) Сталь (Алчевск) Таврия (расформирован 2014) (Симферополь) Титан (Армянск) Тоттенхэм (Лондон) УкрАгроКом (Головковка) Украина Украина U-21 ФК Александрия ФК Днепр ФК Мариуполь ФК Полтава ФК Тернополь Франция Хорватия Челси (Лондон) Черноморец (Одесса) Чехия Чехия U-21 Шахтер (Донецк) Швеция Ювентус (Турин)

Команда Австрия АЗ (Алкмаар) Англия АПОЭЛ (Никосия) Арсенал (Лондон) Арсенал (расформирован 2013) (Киев) Атлетико (Мадрид) Аустрия (Австрия) Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Барселона Барселона Испания Бешикташ (Стамбул) Болгария Боруссия (Дортмунд) Буковина (Черновцы) Валенсия (Испания) Волынь (Луцк) Вольфсбург (Вольфсбург) Ворскла (Полтава) Ганновер Гелиос (Харьков) Германия Гленторан (Ирландия) Говерла (Ужгород) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Десна (Чернигов) Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Динамо-2 (Киев) Зальцбург (Австрия) Заря (Луганск) Зенит (Санкт-Петербург) Зирка (Кропивницкий) Испания U-21 Карпаты (Львов) Копенгаген Кривбасс (расформирован 2013) (Кривой Рог) Ливерпуль Литекс (Ловеч) Локомотив (Москва) Маккаби (Тель-Авив) Мальме Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед Металлист (Харьков) Металлург (Донецк) Металлург (расформирован 2015) (Запорожье) Молодежная сборная Англии МФК Николаев Наполи (Италия) Наполи (Неаполь) Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) Нива (расформирован 2016) (Тернополь) Норшелланн (Дания) Оболонь (расформирован 2012) (Киев) Олимпиакос (Пирей) Олимпик (Донецк) ПАОК (Салоники) Порту ПФК Сумы Реал (Мадрид) Рома (Рим) Рубин (Казань) Сент-Патрикс (Дублин) Слайго Роверс (Ирландия) Сошо-Монбельяр Спортинг (Лиссабон) Сталь (Алчевск) Стандард (Льеж) Сток Сити Таврия (расформирован 2014) (Симферополь) Титан (Армянск) Тоттенхэм (Лондон) Удинезе (Удине) УкрАгроКом (Головковка) Украина Украина U-21 Фиорентина (Флоренция) ФК Александрия ФК Днепр ФК Мариуполь ФК Тернополь Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Черноморец (Одесса) Чехия U-21 Шахтер (Донецк) Швеция Ювентус (Турин) Игрок Аарон Грин Аарон Хьюз Абдулвахид Афолаби Абейку Куансах Адам Лаллана Адем Льяич Адмир Мехмеди Адриан Адриан Пуканыч Азеведо Айила Юссуф Айлтон Айоделе Аделейе Алан Касаев Алан Кин Алан Патрик Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Тейшейра Александар Коларов Александар Лукович Александар Цветков Александер Гурули Александр Азацкий Александр Алиев Александр Антоненко Александр Бандура Александр Батраченко Александр Батыщев Александр Бондаренко Александр Боровик Александр Бухаров Александр Вальке Александр Воловик Александр Гладкий Александр Горгон Александр Горяинов Александр Грицай Александр Грюнвальд Александр Гурули Александр Деребчинский Александр Жданов Александр Иващенко Александр Каблаш Александр Казанюк Александр Каплиенко Александр Касьян Александр Кержаков Александр Кобахидзе Александр Ковпак Александр Кучер Александр Ломко Александр Лысюк Александр Максимов Александр Мандзюк Александр Матвеев Александр Морозов Александр Музыка Александр Насонов Александр Пищур Александр Романчук Александр Рыбка Александр Сваток Александр Семенюк Александр Стеценко Александр Темеривский Александр Толстяк Александр Цветков Александр Черноморец Александр Чижов Александр Шовковский Александр Яковенко Александр Яровенко Алексей Антонов Алексей Бабырь Алексей Гай Алексей Годин Алексей Дитятьев Алексей Довгий Алексей Казаков Алексей Курилов Алексей Полянский Алексей Черемисин Алексей Чичиков Алексис Санчес Алтын Ляля Альберто Морено Альваро Арбелоа Альваро Негредо Альваро Перейра Альдо Адорно Альфредо ди Стефано Анатолий Диденко Анатолий Масалов Анатолий Тимофеев Анатолий Тимофеенко Анатолий Тимощук Андер Эррера Андерсон Полга Андре Мартинш Андре Шюррле Андреа Барцальи Андреа Пирло Андреас Гранквист Андреас Иваншиц Андреас Иньеста Андреас Исакссон Андреас Лаудруп Андреас Ульмер Андрей Березовчук Андрей Близниченко Андрей Богданов Андрей Воробей Андрей Воронин Андрей Гитченко Андрей Голуб Андрей Григорик Андрей Гурский Андрей Дикань Андрей Донец Андрей Запорожан Андрей Ильяшов Андрей Ковалев Андрей Кондзелка Андрей Конюшенко Андрей Корнев Андрей Мищенко Андрей Новак Андрей Оберемко Андрей Пилявский Андрей Пятов Андрей Радь Андрей Сахневич Андрей Слинкин Андрей Ткачук Андрей Тлумак Андрей Товт Андрей Федоренко Андрей Хомин Андрей Цуриков Андрей Ярмоленко Андрес Иньеста Анис Буссаиди Антон Голенков Антон Каниболоцкий Антон Монахов Антон Муховиков Антон Шевчук Антон Шендрик Антон Шиндер Антонио Барраган Антонио да Силва Антонио Яколиш Антуан Гризманн Арда Туран Арменд Даллку Артем Барановский Артем Бессалов Артем Бобух Артем Громов Артем Кичак Артем Кравец Артем Милевский Артем Полярус Артем Путивцев Артем Радченко Артем Савин Артем Семененко Артем Старгородский Артем Фаворов Артем Федецкий Артем Чорний Артём Штанько Артур Западня Артур Каськов Артур Куприй Артур Собех Артуро Видаль Арьен Роббен Ахмед Янузи Бадр Эль Каддури Бадр Эль-Каддури Балаж Медьери Бастиан Швайнштайгер Батао Батиста Бенедикт Хеведес Бесарт Ибраими Бетао Бехран Сафари Биа Мужанги Бибрас Натхо Богдан Бутко Богдан Когут Богдан Семенец Богдан Шершун Богдан Шуст Боржек Дочкал Борис Баранец Борис Тащи Борха Гомез Брайан Овьедо Брайан Шортхолл Бранислав Иванович Браун Идейе Бреде Хангеланд Брендан Кларк Бруно Алвеш Бруно Гама Бруно Ренан Бруно Фернандеш Бруно Чирилло Брэд Фридель Вадим Бовтрук Вадим Болохан Вадим Жук Вадим Мельник Вадим Милько Вадим Панас Вадим Сапай Вадим Хохлов Валентин Слюсар Валерий Божинов Валерий Восконян Валерий Иващенко Валерий Куценко Валерий Лучкевич Валерий Рогозинский Валерий Сторублевцев Валерий Федорчук Вальтер Гаргано Ванче Шиков Васил Гигиадзе Василий Грицук Василий Кобин Василий Прийма Василий Сачко Вели Кавлак Вели Лампи Велизар Димитров Венсан Компани Виейринья Виктор Берко Виктор Вальдес Виктор Генев Виктор Файзулин Виллиан Вилтон Фигейредо Вильям Боавентура Вильям Венкер Вильям Галлас Винисиус Виталий Балашов Виталий Березовский Виталий Бордиян Виталий Буяльский Виталий Вернидуб Виталий Виценец Виталий Гавриш Виталий Гошкодеря Виталий Денисов Виталий Иванко Виталий Каверин Виталий Комарницкий Виталий Лисицкий Виталий Мандзюк Виталий Момот Виталий Недилько Виталий Пономарь Виталий Постранский Виталий Приндета Виталий Рева Виталий Романюк Виталий Руденко Виталий Субочев Виталий Федотов Виторину Антунеш Владимир Аржанов Владимир Баенко Владимир Бондаренко Владимир Володин Владимир Гаджев Владимир Гоменюк Владимир Гудима Владимир Дишленкович Владимир Костевич Владимир Лысенко Владимир Овсиенко Владимир Полевой Владимир Пономарь Владимир Приемов Владимир Чеснаков Владислав Калитвинцев Владислав Лупашко Владислав Насибулин Владислав Стоянов Войтек Шиманек Войцех Шиманек Всеволод Романенко Вячеслав Малафеев Вячеслав Поднебенный Вячеслав Рябов Вячеслав Сердюк Вячеслав Турчанов Вячеслав Чечер Вячеслав Шарпар Вячеслав Шевченко Вячеслав Шевчук Габриэл Торже Гай Хаймов Галь Альберман Гарет Бэйл Гари Кахилл Геворг Казарян Гегам Кадимян Геннадий Пасич Генрих Мхитарян Георг Марграйттер Георг Тайгль Георге Флореску Георгий Миланов Герман Пачеко Гиоргос Георгиадис Гиоргос Фотакис Гленн Уилан Гонсало Игуаин Гонсало Сарате Горан Попов Грегор Балажиц Григорий Баранец Григорий Ярмаш Густаво Мандука Гэвин Пирс Гэри Роджерс Давид Алаба Давид Вилья Давид Луис Давид Оспина Давид Сильва Давид Соже Давид Таргамадзе Давид Фустер Давид Янчик Далибор Стеванович Дам Ндой Дамир Кахриман Дамьен Ле Таллек Дамьен Перки Дани Алвеш Даниель ван Буйтен Данило Данило Авелар Данило Силва Даниэль Аддо Даниэль Андерссон Даниэль Ларссон Даниэль Майсторович Даниэль Швааб Данко Лазович Данни Данни Виера да Коста Дарио Крешич Дарио Срна Дариян Матич Денис Анеликов Денис Барвинко Денис Бойко Денис Васильев Денис Васин Денис Гармаш Денис Голайдо Денис Ковба Денис Кожанов Денис Кулаков Денис Олейник Денис Сидоренко Денис Шелихов Деннис Аого Дентиньо Дерек Боатенг Дерек Дойл Дерек Пендер Дерлис Гонсалес Джаба Канкава Джаба Липартия Джакариджа Коне Джамиу Алими Джандоменико Место Джанлуиджи Буффон Джейк Кэрролл Джейми Макгаверн Джеймс Милнер Джеймс Родригес Джейсон Макгинесс Джейсон Хилл Джек Родуэлл Дженк Генен Джером Боатенг Джим О'Хэнлон Джимми Дурмаз Джимми Франса Джо Харт Джованни Джованни Паскуале Джозеф Ндо Джози Элтидор Джолеон Лескотт Джон Макгиган Джон Терри Джон Уолтерс Джонатан Кристальдо Джонатан Сориано Джонни Тейлор Джонни Томсен Джордан Хендерсон Джордже Лазич Джулиано Диафра Сахо Диего Ариас Диего Бенальо Диего Годин Диего Капель Диего Коста Диксон Этуху Димитар Макриев Димитар Рангелов Дин Уайтхэд Дино Дрпич Дионисиос Хиотис Дирк Марселлис Дмитрий Антонюк Дмитрий Безотосный Дмитрий Бровкин Дмитрий Воробьев Дмитрий Гречишкин Дмитрий Еременко Дмитрий Есин Дмитрий Козаченко Дмитрий Кошелюк Дмитрий Кушниров Дмитрий Лепа Дмитрий Назаренко Дмитрий Невмывака Дмитрий Осадчий Дмитрий Осипенко Дмитрий Остапенко Дмитрий Сартина Дмитрий Смирнов Дмитрий Ульянов Дмитрий Хомченовский Дмитрий Чигринский Домагой Вида Доменико Кришито Доминик Адийя Дор Миха Драгош Григоре Драман Траоре Дуван Сапата Дуглас Дуглас Коста Дуду Душан Савич Душан Швенто Дэвид Макмиллан Дэвид Малкэхи Дэвид Хауленд Дэнни Мерфи Дэнни Норт Дэнни Роуз Дэрил Каванах Евгений Боровик Евгений Будник Евгений Задоя Евгений Зубейко Евгений Коноплянка Евгений Лозинский Евгений Лозовой Евгений Опанасенко Евгений Павлов Евгений Паст Евгений Песков Евгений Пичкур Евгений Селезнев Евгений Селин Евгений Ткачук Евгений Хачериди Евгений Чеберячко Евгений Чепурненко Евгений Шахов Егор Иванов Егор Картушов Жадсон Жан Макун Желько Любенович Жервиньо Жереми Менез Жоао Перейра Жоржиньо Вейналдум Заури Махарадзе Зи Дьябате Зинедин Зидан Златан Ибрагимович Златко Юнузович Иан Бермингем Иан Дэли Иван Бандаловски Иван Билый Иван Бобко Иван Брикнер Иван Граф Иван Иванов Иван Котенко Иван Кривошеенко Иван Макмиллан Иван Маркано Иван Милошевич Иван Петряк Иван Ракитич Иван Родич Иван Сомов Иван Стринич Иван Томечак Иван Тричковски Иван Трубочкин Иван Эльгера Иво Пекальски Игорь Бажан Игорь Березовский Игорь Бука Игорь Буряк Игорь Гордя Игорь Денисов Игорь Жураховский Игорь Илькив Игорь Коротецкий Игорь Курило Игорь Левченко Игорь Луценко Игорь Малыш Игорь Мединский Игорь Мельник Игорь Озаркив Игорь Ощипко Игорь Пластун Игорь Силантьев Игорь Скоба Игорь Тимченко Игорь Тистык Игорь Тищенко Игорь Худобьяк Игорь Цыгырлаш Игорь Чайковский Игорь Чередниченко Игорь Шуховцев Икер Касильяс Икер Муньяин Илиан Стоянов Илия Миланов Илоан Хамад Илсиньо Илья Галюза Илья Глушицкий Ионел Дэнчулеску Иракли Месхия Ираклий Циколия Иржи Еслинек Иско Исмаил Кейбаши Итуа Онанья Йелле ван Дамм Йован Маркоски Йон Арне Риисе Йонуц Мазилу Йосип Баришич Кайл Уокер Кака Какау Камерон Джером Карим Бензема Карим Хагги Карлао Карлен Мкртчян Карлос Корреа Карлос Тевес Кевин Анен Кевин Гроскройц Кевин Кампл Кейлор Навас Кенуайн Джонс Кирилл Дорошенко Кирилл Ковалец Кирилл Ковальчук Кирилл Петров Кирилл Сидоренко Клаудемир Клейтон Хавьер Клеми Сабан Клинт Дэмпси Козмин Моци Конор Пауэлл Константин Зырянов Константин Кравченко Константин Махновский Константин Ярошенко Корнел Бута Костас Хараламбидес Костин Лазэр Крис Смоллинг Кристиан Ансальди Кристиан Боланьос Кристиан Бэлгрэдян Кристиан Вангели Кристиан Вильгельмcсон Кристиан Вильягра Кристиан Гриннхейм Кристиан Треш Кристиан Фухс Кристиан Эриксен Кристобаль Кристофер Бейрд Криштиану Роналду Кэтэлин Мунтяну Ладислав Кубала Лазар Маркович Лаки Идахор Ларс Бендер Ларс Штиндль Леандро Алмейда Леандро Да Силва Лео Велосо Лео Матос Леонардо Леонардо Бонуччи Леонардо де Матос Леонид Бояринцев Лино Лионель Месси Лоран Симан Лоренцо Риера Луис Адриано Луис Суарес Луиш Нани Луиш Фигу Лука Модрич Лукас Лукас Орбан Лукас Тесак Лукаш Ваха Лукаш Пищек Лукаш Теодорчик Лукаш Штетина Лукман Аруна Лучиан Бурдужан Любош Калоуда Людмила Михайловская Майка Ричардс Майкл Кэррик Майкл Мэнсьен Майкл Одибе Майкл Оуэн Майкл Эссьен Майкон Майя Гобер Энрике Максим Жосс Максим Ив. Белый Максим Иг. Белый Максим Илюк Максим Имереков Максим Калиниченко Максим Ковалев Максим Коваль Максим Лавренюк Максим Старцев Максим Фещук Максим Шацких Мануэл Скарлатаке Марат Измайлов Марвин Мартен Марек Сухи Мариано Андухар Марин Леовац Марин Любичич Марио Балотелли Марио Гомес Марио Дуровски Марио Манджукич Марио Сержио Мариус Никулае Марк Овермарс Марк Шварцер Марк Янко Марко Арнаутович Марко Девич Марко Кассетти Марко Не Марко Сторари Маркос Пизелли Маркус Бергер Маркус Беттинелли Маркус Суттнер Маркус Халсти Марлос Марсело Марсело Оливейра Марсель Шмельцер Марсиньо Мартин Богатинов Мартин Гарник Мартин Демикелис Мартин Касерес Мартин Хинтереггер Марцел Гецов Матеус Матиас Ранеги Матиас Фернандес Матс Хуммельс Махнов Месут Озил Мехмет Аурелио Мигел Велозу Микаэль Лустиг Милан Обрадович Милош Нинкович Миранда Мирко Вучинич Мирослав Славов Михаил Козак Михаил Кополовец Михаил Сергийчук Михаил Цакич Михаэль Баллак Михаэль Линдль Михель Бабатунде Мичел Сальгадо Младен Бартулович Монтойя Морган де Санктис Мохаммед Арури Моше Логаси Мунас Даббур Муртаз Даушвили Мусса Дембеле Мусса Конате Мэттью Джонстон Мэтью Апсон Мэтью Блинкхорн Мэтью Бриггс Найджел де Йонг Насер Баразите Насер Шадли Невен Суботич Неджип Уйсал Неймар Нектариос Александру Нельсон Неманья Тубич Нивалдо Никита Каменюка Никлас Мойсандер Никола Игнатьевич Никола Калинич Николай Агапов Николай Бодуров Николай Ищенко Николай Михайлов Николай Морозюк Николас Бурдиссо Николас Ломбартс Николас Ломбертс Николас Отаменди Нуну Мораиш Нури Шахин Нуридин Орелеси Огнен Вукоевич Ойн Дойл Олег Баранник Олег Герасимюк Олег Голодюк Олег Гуменюк Олег Гусев Олег Допилка Олег Ермак Олег Красноперов Олег Леонидов Олег Мищенко Олег Шандрук Олег Шелаев Оливье Жиру Олоф Мельберг Омер Веред Ондржей Челустка Оскар Оскар Вендт Оуэйн Беггс Пабло Гарсия Пабло Контрерас Пабло Орбаис Пабло Сабалета Пабло Фонтанелло Пабло Фонтанельо Павел Ксенз Павел Кутас Павел Мягков Павел Пашаев Павел Поштаренко Павел Ребенок Павел Худзик Павел Щедраков Паджтим Касами Панайотис Коне Пап Диакате Пап Пате Диуф Патрик Саломон Паулу Жорж Пепе Петар Занев Петер Глинка Петр Ковальчук Петр Кондратюк Петр Немов Петр Чех Петри Пасанен Пол Краули Поль Погба Понтус Вернблом Рагнар Клаван Рагнар Сигурдссон Радош Протич Разван Рац Райан Мэйсон Райан Шоттон Райан Шоукросс Рамирес Рамон Лопес Расмус Линдгрен Расмус Эльм Рауль Рафаэл Кретаро Рафик Джеббур Рафик Халлиш Рафинья Рахим Стерлинг Реджиналь Горе Ренато Нето Риад Будебуз Рикардиньо Рикардо Самора Рикардо Фернандеш Рикарду Куарежма Ринар Валеев Ритварс Ругинс Ричард Райан Роберт Альмер Роберт Левандовский Роберт Хут Роберто Карлос Робин ван Перси Родриго Таддеи Рой Кехат Роланду Роман Адаменко Роман Безус Роман Гурин Роман Дорош Роман Емельянов Роман Еременко Роман Зозуля Роман Климентовский Роман Луценко Роман Максимюк Роман Мысак Роман Помазан Роман Свитличный Роман Шаронов Роман Широков Ромарио Рон-Роберт Цилер Роналдо Рубен Гомес Рудольф Сухомлинов Руслан Бабенко Руслан Зарубин Руслан Зейналов Руслан Ивашко Руслан Костышин Руслан Платон Руслан Ротань Руслан Соляник Руслан Степанюк Руслан Фомин Рустам Худжамов Саба Квирквелия Саввас Пурсайтидес Салиф Диао Сами Хедира Самсон Годвин Самуэль Инкум Самуэль Это'О Санел Яхич Сани Кайта Санни Кайта Санти Касорла Саулюс Миколюнас Саша Балич Саша Джуричич Саша Стевич Свен Бендер Светослав Тодоров Себастьен Коршья Себастьян Бланко Себастьян Джовинко Себастьян Прёдль Себастьян Сетти Сейду Кейта Селио Кодо Сельсо Ортис Сергей Барилко Сергей Басов Сергей Борзенко Сергей Валяев Сергей Величко Сергей Вокальчук Сергей Гвоздевич Сергей Давыдов Сергей Долганский Сергей Загинайлов Сергей Закарлюка Сергей Запорожан Сергей Зенев Сергей Кисиль Сергей Кисляк Сергей Ковальчук Сергей Кравченко Сергей Кривцов Сергей Кузнецов Сергей Кучеренко Сергей Лобойко Сергей Матюхин Сергей Мякушко Сергей Назаренко Сергей Науменко Сергей Нудный Сергей Пилипчук Сергей Погорелый Сергей Политыло Сергей Пшеничных Сергей Рожок Сергей Русан Сергей Рыбалка Сергей Рыжиков Сергей Самодин Сергей Семак Сергей Сибиряков Сергей Силюк Сергей Симинин Сергей Симоненко Сергей Старенький Сергей Ткачев Сергей Ференчак Сергей Шевчук Сергей Шестаков Сергей Яворский Сержиу Пинту Серхио Агуэро Серхио Бускетс Серхио Рамос Сеск Фабрегас Сильвиу Изворану Симон Поульсен Симон Рольфес Симоне Перротта Симоне Скуффет Синан Болат Синдзи Кагава Сириль Теро Слободан Маркович Соарес Сотирис Балафас Станислав Богуш Станислав Манолев Станислав Микицей Станислав Причиненко Станислав Чучман Стеван Йоветич Стелиос Малезас Степан Гирский Степан Клекот Степан Маковийчук Стефанос Атанасиадис Стив Сидвелл Стив Сидуэлл Стивен Брэдли Стивен Джеррард Стивен Дэфур Стивен Карсон Стивен Черандоло Стилян Петров Тайсон Тарас Дурай Тарас Кабанов Тарас Лазарович Тарас Михалик Тарас Петривский Тарас Степаненко Тармо Кинк Тауфик Салхи Тедди Ришер Темур Парцвания Тео Уолкотт Тибо Куртуа Тим Визе Тобиас Хюсен Том Клеверли Томас Мюллер Томас Соренсен Томаш Вацлик Томаш Губочан Томаш Пекгарт Томаш Сивок Томаш Хюбшман Тони Кроос Тони Шунич Торнике Окриашвили Тьяго Алькантара Тьяго Мирасема Уилсон Паласиос Ульрих Винзенц Уча Лобжанидзе Уэйн Руни Фабиан Эрнст Фабио Квальярелла Факундо Феррейра Фанендо Ади Фернандиньо Фернандо Фернандо Торрес Филип Джонс Филипе Луис Филипп Будковский Филипп Лам Филипп Мексес Фининьо Флориан Кляйн Флориан Мадер Флорин Шоава Франк Рибери Франк Темиле Франк-Оливье Мадоу Франсис Коклен Франсуа Модесто Франтишек Кубик Франц Шимер Франческо Тотти Фреджи Аршай Фрэнк Лэмпард Фрэнсис Филдинг Хаби Алонсо Хави Мартинес Хави Эрнандес Хавьер Маскерано Хайнц Линднер Халк Хамес Родригес Харри Кейн Харуна Кайта Хенри Лэнсбери Херард Пике Хольгер Бадштубер Хорди Альба Хосе Гайя Хосе Кальехон Хосе Соса Хосеп Гвардиола Христо Златински Христо Янев Хуан Мануэль Торрес Хуан Мата Хуанфран Чавдар Янков Чако Торрес Чобо Шомодьи Шандао Шандор Вайда Шейн Макфаул Шеран Йейни Шина Шкодран Мустафи Штефан Кислинг Шумахер Эгемен Коркмаз Эден Азар Эдин Джеко Эдмар Эду Эдуар Бютен Эдуардо Элис Бакай Элиу Пинту Эллиот Моррис Элтон Эльбин Экдаль Эльран Атар Эмилиано Инсуа Эмильяно Вивиано Эмир Бахрами Эмир Дилавер Энди Уилкинсон Эндрю Джонсон Энтони Мерфи Энцо Перес Эрик Эрик Матуку Эстебан Альварадо Эстебан Солари Этто Эшли Коул Юлиан Баумгартлингер Юнас Ольссон Юрий Батюшин Юрий Булычев Юрий Габовда Юрий Жевнов Юрий Коломоец Юрий Мартыщук Юрий Панькив Юрий Путраш Юрий Фурта Юрий Цапий Юрий Штурко Юрий Яковенко Юхан Виланд Юхан Далин Якоб Янтшер Якуб Блащиковски Ян Вертонген Ян Коваржик Ян Кралик Ян Лаштувка Ян Лецякс Ян Масло Ян Моравек Ян Облак Яннис Маниатис Ярослав Захаревич Ярослав Кинаш Ярослав Мартынюк Ярослав Олейник Ярослав Прокипчук Ярослав Ракицкий Яя Туре

Команда Австрия АЗ (Алкмаар) АПОЭЛ (Никосия) Арсенал (Лондон) Арсенал (расформирован 2013) (Киев) Атлетико (Мадрид) Аустрия (Австрия) Аякс (Амстердам) Бавария (Мюнхен) Барселона Барселона Испания Бешикташ (Стамбул) Болгария Боруссия (Дортмунд) Волынь (Луцк) Вольфсбург (Вольфсбург) Ворскла (Полтава) Ганновер Гелиос (Харьков) Германия Гленторан (Ирландия) Десна (Чернигов) Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Заря (Луганск) Зенит (Санкт-Петербург) Карпаты (Львов) Копенгаген Кривбасс (расформирован 2013) (Кривой Рог) Ливерпуль Литекс (Ловеч) Локомотив (Москва) Маккаби (Тель-Авив) Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед Металлист (Харьков) Металлург (Донецк) Милан Молодежная сборная Англии МФК Николаев Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) Оболонь (расформирован 2012) (Киев) Олимпиакос (Пирей) Пасуш де Феррейра Порту Реал (Мадрид) Рома (Рим) Рубин (Казань) Слайго Роверс (Ирландия) Сошо-Монбельяр Стандард (Льеж) Таврия (расформирован 2014) (Симферополь) Тоттенхэм (Лондон) Удинезе (Удине) УкрАгроКом (Головковка) Украина Украина U-21 ФК Александрия ФК Днепр ФК Мариуполь ФК Полтава ФК Тернополь Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Черноморец (Одесса) Чехия U-21 Шахтер (Донецк) Швеция Ювентус (Турин) Тренер Алекс Фергюсон Александр Рябоконь Александр Спиридон Александр Трошкин Анатолий Демьяненко Анатолий Чанцев Андре Виллаш-Боаш Андреа Страмаччони Андрей Баль Андрей Кудымов Андрей Купцов Андрей Тарахтий Антонио Конте Арсен Венгер Борис Игнатьев Брендан Роджерс Вадим Колесник Вадим Лазоренко Валерий Зуев Валерий Яремченко Василий Ивегеш Василий Рац Виктор Мороз Винченцо Пинколини Виталий Кварцяный Витор Перейра Владимир Пятенко Владимир Шаран Вячеслав Мавров Вячеслав Нивинский Геннадий Жилкин Геннадий Литовченко Геннадий Орбу Гертьян Вербеек Диего Симеоне Дмитрий Шутков Евгений Яровенко Жозе Моуриньо Жозе Рига Иван Балан Иван Йованович Игорь Бабинчук Игорь Леонов Игорь Рахаев Илья Близнюк Йоахим Лев Карл Даксбахер Карло Анчелотти Карло Николини Карлос Карвалхал Клаудио Раньери Курбан Бердыев Леонид Буряк Леонид Кучук Ливиу Чеботариу Луис Энрике Лучано Спаллетти Любослав Пенев Марсель Коллер Мартин Йол Массимилиано Аллегри Маурисио Почеттино Меха Баждаревич Мирко Сломка Мирон Маркевич Мирча Луческу Михаил Мадански Михаил Михайлов Николай Павлов Нир Левин Олег Блохин Олег Кононов Олег Лужный Олег Матвеев Олег Федорчук Оливер Бирхофф Павел Кучеров Павел Яковенко Паулу Фонсека Пол Кук Рауль Рианчо Роберто ди Маттео Роберто Манчини Роланд Нильссон Роман Григорчук Руслан Забранский Семен Альтман Сергей Дирявка Сергей Ковалец Сергей Конюшенко Сергей Ребров Сергей Сизихин Сергей Шевченко Славен Билич Стюарт Пирс Тарас Гребенюк Тим Маккэнн Тито Виланова Феликс Магат Франк де Бур Хуанде Рамос Энрике Калисто Эрик Хамрен Эрнесто Вальверде Юпп Хайнкес Юрген Клопп Юрий Бакалов Юрий Вернидуб Юрий Гура Юрий Дячук-Ставицкий Юрий Калитвинцев Юрий Коваль Юрий Кулиш Юрий Максимов Юрий Роменский Юрий Семин Юрий Ушмаев Якуб Довалил